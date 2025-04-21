教宗方濟各逝世 川普下令降半旗至安葬日

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓21日專電）羅馬天主教教宗方濟各今天安息主懷。美國總統川普表示，為了表達對教宗的追思，即日起至教宗安葬當日日落為止，全美國公共建築、軍事基地及駐外使館都降半旗致哀。

川普約於上午11時宣布，依據美國憲法與法律賦予他作為總統的職權，他在此下令，自即日起，直至其安葬當日日落為止，白宮、全美所有公共建築與場地、各軍事基地與海軍基地，以及所有聯邦政府所屬海軍艦艇，都將美國國旗降至半旗。

他也指示所有美國駐外使領館及海外軍事設施、海軍艦艇與基地於同一期間降半旗致哀。

梵蒂岡發表影片聲明指出，方濟各（Pope Francis）今天逝世，享壽88歲。方濟各是首位出身拉美的教宗，昨天才在復活節公開露面，沒想到隔日便傳噩耗。

白宮一早在社群媒體X發文寫道「息止安所，教宗方濟各」，並且附上川普及副總統范斯（JD Vance）各自與教宗的合照。

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川普也在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「教宗方濟各安息吧！願上主保佑他及所有愛他的人！」

范斯復活節才會見教宗，沒想到不久便聽聞他的死訊。他發文說：「我向全世界數以百萬計熱愛他的基督徒表達深切慰問。」（編輯：陳正健）1140421