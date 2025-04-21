達賴喇嘛向教宗致敬 讚揚其奉獻自我服務他人

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（中央社新德里21日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天辭世，西藏精神領袖達賴喇嘛對他表示讚揚，並向教宗特使致上佛教祈禱與經文以「表達哀痛」。

法新社報導，身為佛教界領袖的達賴喇嘛從位於印度北部山城達蘭薩拉（Dharamsala）的流亡基地發布聲明表示：「教宗方濟各貢獻自己服務他人...不斷透過自身行動揭示如何過簡單卻富有意義的人生。」

聲明還說：「我們能夠向他致敬的最佳方式，是做個內心溫暖的人，在任何地方以我們所能的任何方式為他人服務。」

達賴喇嘛並表示，達蘭薩拉最主要西藏寺廟的僧侶將為方濟各舉行1場追思法會。

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教宗以88之齡逝世，令佛教徒格外有感。他們當中許多人認為，今年7月將過90大壽的達賴喇嘛不僅對西藏佛教徒來說地位如同教宗之於天主教徒，對於在印度喜馬拉雅（Himalaya）地區、不丹、尼泊爾、蒙古國和一些俄羅斯共和國的佛教徒也是如此。

不少流亡的西藏人還擔憂，一旦達賴喇嘛過世，中國將任命他的繼承人，以加強對西藏的控制。（譯者：張正芊）1140421