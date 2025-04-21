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教宗方濟各逝世
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教宗逝世義大利悲泣 羅馬誕辰慶祝取消、足球停賽

2025/4/21 22:10（4/21 22:28 更新）
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教宗方濟各（Pope Francis）21日早上逝世，為表達哀悼，羅馬市府宣布取消羅馬誕辰的盛大慶祝活動，義大利人最熱愛的足球也暫停賽事。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年4月21日
教宗方濟各（Pope Francis）21日早上逝世，為表達哀悼，羅馬市府宣布取消羅馬誕辰的盛大慶祝活動，義大利人最熱愛的足球也暫停賽事。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年4月21日
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（中央社記者黃雅詩羅馬21日專電）全義大利為教宗方濟各逝世哭泣，義國總統府、總理府降半旗，羅馬誕生日慶祝活動取消，足球停賽。教廷今晚8時為教宗舉行入棺儀式，教宗遺體23日起將放在梵蒂岡聖伯多祿大教堂供信徒瞻仰。

全球多位領袖悼念教宗方濟各（Pope Francis），歐盟執委會、義大利總統府、總理府都宣布降半旗致哀，義大利並暫停正在熱烈舉行的義甲足球聯賽（Serie A），23日才會恢復賽程。

教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）宣布，教宗方濟各遺體將於23日週三上午移至梵蒂岡聖伯多祿大教堂，供全體信徒瞻仰，具體細節將於明天樞機主教團會議後確定並公布。

梵蒂岡新聞室表示，2025禧年的相關儀式將持續舉行，但封聖儀式會延後，包括原訂在4月27日舉行的千禧少年阿庫提斯（Carlo Acutis）封聖儀式；8月3日的青年學生弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）的儀式也可能受到影響。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，她會非常懷念教宗方濟各，她與方濟各有著非比尋常的個人聯繫，「我有幸可以和教宗談論一切」。她說，與教宗有許多美好回憶，教宗還把她女兒送的畫放在自己辦公室的抽屜裡。

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義大利總理府預定明天上午11時召集臨時會議，討論配合教宗葬禮的安排事宜。總理梅洛尼已連繫人民保護署署長，要求確保在教宗方濟各的葬禮及新教宗就職典禮這段期間，必須保障全球信徒到羅馬的安全與秩序。

教宗也是羅馬的主教。羅馬市政府指出，為表達對教宗方濟各的哀悼，原訂今明兩天舉行的公共活動都將取消。4月21日是羅馬的城市誕生日，原訂舉行多項慶典活動，目前都已喊卡改期。羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）說：「全羅馬為失去這位謙卑而勇敢的牧者哭泣。」（編輯：唐聲揚）1140421

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