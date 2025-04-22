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教宗辭世 拜登發文致敬：方濟各是最重要的領袖之一

2025/4/22 01:34
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各今天逝世，美國前總統拜登發文致敬，表示方濟各「與歷來任何一位教宗都不同」，讚賞他為了和平及平等奮鬥的紀錄，並強調他是最重要的領袖之一。

法新社報導，身為虔誠的天主教徒，拜登（Joe Biden）在社群媒體平台X發文並附上他與教宗的合照，表示：「教宗方濟各（Pope Francis）將以我們這個時代最重要的其中一名領袖，永為世人銘記。認識他讓我變得更好。」

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梵蒂岡今天稍早發表影片聲明指出，教宗方濟各已安息主懷，享壽88歲。

美國總統川普（Donald Trump）表示，為了表達對教宗的追思，即日起至教宗安葬當日日落為止，全美國公共建築、軍事基地及駐外使館都降半旗致哀。（譯者：洪啓原）1140422

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