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捷克政界悼方濟各逝世 齊聲讚讓教會貼近當代社會

2025/4/22 02:42（4/22 02:51 更新）
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教宗方濟各的安魂彌撒將於捷克時間25日下午6點在布拉格聖維特大教堂舉行。捷克各地教堂屆時將響鐘，以紀念教宗。圖為位在布拉格城堡內的聖維特大教堂。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年4月22日
教宗方濟各的安魂彌撒將於捷克時間25日下午6點在布拉格聖維特大教堂舉行。捷克各地教堂屆時將響鐘，以紀念教宗。圖為位在布拉格城堡內的聖維特大教堂。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年4月22日
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（中央社記者劉郁葶布拉格21日專電）在教宗方濟各逝世的消息傳出後，捷克政治人物紛紛表達哀悼，讚揚他謙遜、充滿同情心，並努力讓天主教會走入當代社會。

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）於今日辭世，享壽88歲。這位出生於阿根廷的教宗，領導天主教會長達12年，並以開放的態度、對正義的堅持，以及對弱勢群體的關懷聞名全球。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）曾於2022年6月在梵蒂岡會晤教宗方濟各。他表示，聽聞此噩耗深感悲痛，「他（指教宗）是一位深具信仰的人，致力於改革教會，使教會能在現代社會更好地履行使命。他對受不公義之苦的人展現極大關懷，散發著人性與謙遜。」

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）表示：「教宗方濟各是當代世界中人性的重要象徵。在不確定的時代中，他看到我們時常遺忘的價值——善良、信仰、謙遜與理解。他留下的精神遺產將長存人間。」

外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）形容教宗為「在動盪世界中充滿同情、正義與希望之聲」，向所有信眾與曾受教宗言行所激勵者表達哀悼之意，並補充：「向他的記憶致敬。」

眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）讚揚教宗勇於面對教會內先前被視為禁忌的議題。「方濟各打開教會與人性的對話，並激發出更多人追求對話。」

歐洲事務部長德弗拉克（Martin Dvořák）表示，方濟各「努力使教會帶著尊嚴走進21世紀。」勞動部長尤瑞卡（Marian Jurečka）表示，他是一位富有理解力的人，試圖讓各種人生情境更貼近教會。

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布拉格大主教格勞布納（Jan Graubner）則表示，教宗以阿根廷背景展現出全球視角，提醒歐洲不要只關注自身的安逸與傳統。他強調，方濟各勇於指出世界其他地區的苦難，挑戰歐洲內部的視野。

教宗的安魂彌撒將於捷克時間25日下午6點在布拉格聖維特大教堂舉行，由教廷大使奧柯洛（Jude Thaddeus Okolo）主祭。捷克各地教堂屆時將敲響鐘以紀念教宗。（編輯：洪啓原）1140422

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