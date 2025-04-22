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教宗遺願安葬羅馬聖母大殿 墳墓簡樸僅刻拉丁文名

2025/4/22 07:20（4/22 07:38 更新）
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教廷公布教宗方濟各遺願，教宗希望將遺體安葬在羅馬的聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major），這是教宗每次出訪前後都會去禱告之處。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年4月22日
教廷公布教宗方濟各遺願，教宗希望將遺體安葬在羅馬的聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major），這是教宗每次出訪前後都會去禱告之處。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年4月22日
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（中央社記者黃雅詩羅馬21日專電）教宗方濟各今晨逝世，教廷晚間公布其遺願，教宗盼葬在他經常前往禱告的羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major），墳墓應簡單、無特別裝飾，僅刻上「方濟各」的拉丁文Franciscus。

羅馬聖母大殿是羅馬4座宗座級聖殿之一，相傳在4世紀時，聖母瑪利亞曾在盛夏託夢給當時的教宗，要在下雪之處蓋一座教堂，後來這座教堂所在處真的在夏天下雪，因此這座教堂又有聖母雪地教堂之稱；後來教堂歷經多次改建整修，成為現在外觀與內部皆十分宏偉的樣貌。

教宗方濟各（Pope Francis）今晨7時35分安息主懷，教廷晚間公布教宗在2022年寫下的遺願。教宗方濟各寫道，當他感覺他塵世的生命將盡，懷抱著對永恆生命的堅定信仰，他想表達對於埋葬地點的最終願望。

教宗方濟各表示，他始終將自己的生命與司鐸、主教職務託付給聖母瑪利亞，因此，他祈求將遺體安放在聖母大殿，等待復活的那一天。

教宗表示，他希望最後的塵世之旅，恰好結束於這座古老的聖母朝聖地，他每次出訪開始與結束時都會去這裡祈禱，誠心將祈求託付給聖母瑪利亞，並感謝她溫柔、如母親般的愛。

教宗表示，他請求將其墳墓安置在聖母大殿內，保祿禮拜堂（Pauline Chapel）與斯佛爾札禮拜堂（Sforza Chapel）之間的墓穴中。他的墳墓應埋於地下，簡單、沒有特殊裝飾，上面僅銘刻Franciscus（方濟各的拉丁文）。

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教宗指出，他的安葬費用將由一位捐助者提供的款項承擔，他已安排將這筆款項轉給聖母大殿。教宗在信中指示，2024年獲擢升為樞機主教的馬克里卡斯（Rolandas Makrickas）處理此事。

教宗最後表示，願天主給那些祝福他並持續為他祈禱者應得的獎勵，「我將生命最後階段所遭受的苦難奉獻給天主，以求世界和平，所有民族能友愛互助。」該文件署名方濟各（Francis），簽署日期為2022年6月29日。（編輯：陳慧萍）1140422

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羅馬天主教教宗方濟各安息主懷，享壽88歲，緊接著梵蒂岡即將在西斯汀教堂召開秘密會議選舉新教宗。（中央社製圖）
羅馬天主教教宗方濟各安息主懷，享壽88歲，緊接著梵蒂岡即將在西斯汀教堂召開秘密會議選舉新教宗。（中央社製圖）
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