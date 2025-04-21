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教宗方濟各逝世 各地信徒湧入梵蒂岡廣場哀悼

2025/4/21 20:49（4/21 21:59 更新）
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教宗方濟各（Pope Francis）逝世，大量信徒湧入梵蒂岡聖伯多祿大教堂前方廣場，表達哀悼與不捨。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年4月21日
教宗方濟各（Pope Francis）逝世，大量信徒湧入梵蒂岡聖伯多祿大教堂前方廣場，表達哀悼與不捨。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年4月21日
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（中央社記者黃雅詩梵蒂岡21日專電）梵蒂岡宣布教宗方濟各在義大利時間今晨7時35分逝世，因適逢復活節連假，各地朝聖的信徒聽聞消息後，持續湧入聖伯多祿廣場哀悼，表達對教宗的感謝、懷念與不捨。

一名專程從北義來的老婦趴在廣場圍欄前禱告許久。老太太Elda百感交集地向中央社表示，她昨天剛參加梵蒂岡的復活節活動，教宗方濟各（Pope Francis）搭的敞篷座駕從她面前經過，她當時高興極了，沒想到今天就聽聞噩耗，十分難過。

Elda說，教宗方濟各過世對她是極大的衝擊，她相信對所有義大利人來說也是，因為方濟各是一位非常偉大的教宗。

從南義來的Giuseppe向中央社表示，他和全家人特地到羅馬度過復活節並到梵蒂岡朝聖，他昨天到廣場參加教宗出席的彌撒儀式，不料今天就聽聞教宗方濟各不幸過世，「這對義大利人來說是個超級壞消息，對全世界都是無比悲傷的事」。

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來自印度的修女齊納潘（Roobini Chinnappan）向中央社表示，她有幸因為工作見過教宗方濟各數次，對教宗的崇敬難以用言語形容，方濟各總是與窮人在一起，總是言行一致，實踐自己所承諾的。她說：「我認為他不只是天主教的教宗和領袖，他關懷基督徒、伊斯蘭信徒和所有受苦的人，他就像全世界人類的父親一樣。」

齊納潘說，教宗方濟各非歐洲出身、來自耶穌會的背景，讓他作為與眾不同，常常走到羅馬街道親近平民與弱勢，去監獄探望囚犯，還做了很多超越限制的改革，「我認為教宗方濟各是一位真正熱愛天主、活出耶穌基督精神的人」。（編輯：唐聲揚）1140421

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來自北義的信徒Elda向中央社表示，她20日參加梵蒂岡復活節彌撒時，教宗方濟各（Pope Francis）還搭著敞篷座駕從她前方經過，沒想到21日就聽聞噩耗，令她震驚又難過。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年4月21日
來自北義的信徒Elda向中央社表示，她20日參加梵蒂岡復活節彌撒時，教宗方濟各（Pope Francis）還搭著敞篷座駕從她前方經過，沒想到21日就聽聞噩耗，令她震驚又難過。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年4月21日
來自印度的修女向中央社表示，她認為教宗方濟各（Pope Francis）關懷窮人與跨宗教人民，不只是天主教領袖，救苦救難情懷更像所有人類的父親。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年4月21日
來自印度的修女向中央社表示，她認為教宗方濟各（Pope Francis）關懷窮人與跨宗教人民，不只是天主教領袖，救苦救難情懷更像所有人類的父親。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年4月21日
來自南義的Giuseppe向中央社表示，教宗方濟各（Pope Francis）過世，對義大利人和全世界都是非常悲傷的消息，因為教宗方濟各是偉大的精神領袖。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年4月21日
來自南義的Giuseppe向中央社表示，教宗方濟各（Pope Francis）過世，對義大利人和全世界都是非常悲傷的消息，因為教宗方濟各是偉大的精神領袖。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年4月21日
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