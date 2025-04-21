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教宗辭世 巴黎聖母院敲鐘88下艾菲爾鐵塔將熄燈悼念[影]

2025/4/21 20:05（4/21 20:23 更新）
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影片來源：FRANCE 24

（中央社巴黎21日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天辭世，享壽88歲。消息傳出後，法國巴黎聖母院敲響88記鐘聲向教宗致敬，巴黎的另個知名地標艾菲爾鐵塔今晚也將熄燈表示哀悼。

法新社報導，巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）媒體辦公室表示，這「88聲鐘響代表（教宗）88年人生」；另外，在聖母院今天正午為方濟各舉行1場彌撒前，院內銅鐘將會全數齊鳴，聖母院並會在今天傍晚為方濟各舉行另一場彌撒。

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巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）宣布艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）今晚將熄燈悼念，並說市府打算將巴黎的1個地點以方濟各命名。

伊達戈讚揚方濟各將生態保育置於靈性思考的中心，並曾為支持接納難民而發言辯護。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1140421

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