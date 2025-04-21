教宗方濟各逝世 縣市長悼無私的愛烙印世人心中

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（中央社台北21日綜合報導）羅馬天主教教宗方濟各今天安息主懷，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人發文哀悼，他們皆表示方濟各雖已離世，但其無私的愛烙印在世人心中，將秉持其精神，共同實踐愛與和平。

梵蒂岡今天發表影片聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，享壽88歲。

台北市長蔣萬安在臉書（Facebook）發文表示，方濟各不只是信仰領袖，更是和平與希望的象徵，願他的精神繼續指引這個世界走向和平與理解，台北市會如他的理念，致力用愛與同理心對待市民、打造更和諧的社會。

台中市長盧秀燕發文指出，方濟各備受全世界天主教徒及廣大世人景仰，得知消息內心相當不捨，代表台中全體市民表達哀悼，已請市府第一時間向教廷大使館致哀。期盼方濟各致力宣揚的和平、包容、多元、友愛的理念，能持續引導世人。

基隆市長謝國樑則說，方濟各是以愛與慈悲行走世界的領袖，總是站在最弱小者的身邊，用實際行動傳遞信仰的力量。這樣的精神，不僅是宗教的信仰，也是身為人最美的樣子。方濟各的智慧及溫柔，會永留在大家心中。願教宗安息、願大家都能把這份愛，繼續傳下去。

桃園市長張善政指出，方濟各致力於推動和平、促進跨文化對話，為窮人、邊緣者、難民與移民發聲，他的行動提醒眾人，信仰不只是殿堂內的祈禱，更是走入人群，在受造界的呻吟中，在貧困、受苦、被遺忘的臉龐上看見基督，並伸出援手、付諸行動。即便是非基督信仰者，也深受感動與啟發。充滿慈悲、勇於行動、擁抱喜樂，是他留給世人面對世界的方式，也是最有價值的遺產。

雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀去年9月隨團到梵蒂岡拜會方濟各，並致贈黃金媽祖神像藝品，原有意今年二訪，卻乍聞其與世長辭，行程暫緩。

蔡咏鍀說，方濟各非常親和、慈悲，從言行可以感受到他的愛，跨越國籍與宗教，是令世人景仰且深具愛德的宗教領袖。對於方濟各的逝世感到悲痛與不捨，其所冀望的世界和平宏偉盼望，應為世人牢記於心。大家應該戮力實踐愛與和平，北港朝天宮與梵蒂岡的友誼，也將世代長存。

輔仁大學強調，將繼續秉持教宗方濟各的精神，致力於促進整全的人格教育，培養學生不僅具備專業能力，更有社會責任感和服務精神；深化「願祢受讚頌」精神在校園的實踐，推動永續教育與環保行動；關懷社會弱勢，拓展服務學習計畫，實踐「眾位弟兄」的社會友愛理念；加強與其他宗教團體交流合作，成為跨宗教對話的橋梁。

天主教曉明女中畢業的雲林縣長張麗善指出，學校的校訓是「真善美聖」，這是至高至大之愛，也是方濟各畢生追尋的目標，終其一生向世人宣揚和平、傳遞愛的價值。

嘉義縣長翁章梁感念方濟各用無限的愛賜福普世，並實踐福音關懷貧困的國家和困難的民眾，而教宗的精神也將成為信眾堅定實踐普世價值的信念。

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嘉義市長黃敏惠讚揚方濟各以智慧與慈愛，引領世人用愛與同理心對待彼此，打造更加和諧的社會。她相信方濟各的慈愛、謙卑且堅定的信念與精神，仍將深深影響著世人。

天主教嘉義教區主教浦英雄將請所屬雲嘉地區各教堂的神父、修女及教友一起為教宗的靈魂祈禱。（編輯：郭諭儒）1140421