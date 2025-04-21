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教宗方濟各逝世 賴總統指示轉致唁電將派特使參加喪禮

2025/4/21 17:47（4/21 18:15 更新）
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教宗方濟各13日在聖枝主日彌撒現身聖伯多祿廣場。（路透社）
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（中央社記者吳書緯台北21日電）梵蒂岡發表影片聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天安息主懷，享壽88歲。外交部表示，總統賴清德已於第一時間指示駐教廷大使館轉致總統唁電，表達台灣人民及政府深刻哀悼。

外交部表示，教廷新聞室於今天發布方濟各安息主懷的消息後，賴總統已於第一時間指示駐教廷大使館轉致總統唁電，表達台灣人民及政府深刻哀悼，外交部長林佳龍立即向教廷駐台大使館代辦馬德範（Stefano Mazzotti）轉達台灣悼念之意，外交部也同步向台灣天主教主教團主席李克勉主教表達慰問。

外交部指出，基於台梵深厚邦誼，台灣除將派遣適當層級官員擔任特使參加教宗喪禮外，政府高層亦將出席教廷駐台大使館舉辦的追思彌撒，以表達台灣人民、天主教會教友及政府最深切的哀思。

外交部說明，方濟各2013年至2025年在位期間，曾慰問台灣花蓮地震的傷者並為受難者祈禱，關心台灣天主教會並任命多位台灣籍主教，曾多次接見赴教廷參加重要典禮活動的總統特使，更與台灣跨宗教團體親切交流互動。他的謙卑與對全人類的關懷，尤其是積極對世界和平的呼籲，均將長存台灣人民與政府的心中。在此哀傷時刻，台灣人民、天主教會教友與政府同表哀戚。

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外交部指出，台灣未來將持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的各項合作，為促進世界和平及彰顯人類民主價值而努力，持續深化台灣與教廷基於共同理念的長久邦誼。

台梵邦交深厚，近30年包括前總統陳水扁及馬英九都曾進行元首外交，2005年4月時任教宗若望保祿二世去逝，時任總統陳水扁出席殯葬彌撒，創下現任總統訪歐先例，獲元首級禮遇；2013年3月時任總統馬英九伉儷率團參加方濟各就職大典並與教宗會晤，為雙方建交70餘年來兩國元首首次會晤。（編輯：林淑媛）1140421

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