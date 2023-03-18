教宗方濟各接見台灣佛教團體 共為世界和平祝禱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

佛光山18日表示，中華人間佛教聯合總會組代表團赴梵蒂岡訪問，由心保和尚、首愚法師、悟因法師及如淨法師等人率台灣佛教界各寺院僧團等近百人出訪，天主教教宗方濟各在當地時間16日中午接見。（佛光山提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）中華人間佛教聯合總會攜台灣佛教界組團赴梵蒂岡訪問，天主教教宗方濟各在當地時間16日中午親迎接見，並攜手為世界和平靜默祝禱3分鐘，跨越宗教文化藩籬。

佛光山今天發布新聞稿表示，中華人間佛教聯合總會組代表團赴梵蒂岡訪問，由心保和尚、首愚法師、悟因法師及如淨法師等人率台灣佛教界各寺院僧團等近百人出訪，方濟各在當地時間16日中午親迎接見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

方濟各並在佛光山住持心保和尚邀請下，與代表團攜手為世界和平靜默祝禱3分鐘。方濟各致詞時肯定佛光山開山宗長星雲法師是「跨宗教友好交流的先驅」，並認為宗教間的教育交流，「為我們提供多種機會，彼此相遇，相互學習」。

心保和尚致詞表示，星雲法師主張宗教間要尊重、包容，彼此要對話、交流，也曾在1997年與2006年先後與教宗若望保祿二世，及本篤十六世會面。心保和尚盼延續過去兩教情誼，增進佛教與天主教的相互了解與合作。（編輯：黃世雅）1120318