加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

方濟各牧職12週年 教廷代辦：將與台維持外交關係

2025/3/20 18:48（3/20 19:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
教廷大使館19日舉辦慶祝教宗方濟各（Pope Francis）牧職12週年紀念日活動，外交部政務次長吳志中（右2）與教廷大使館代辦馬德範（Msgr. Stefano Mazzotti，左2）合影。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年3月20日
教廷大使館19日舉辦慶祝教宗方濟各（Pope Francis）牧職12週年紀念日活動，外交部政務次長吳志中（右2）與教廷大使館代辦馬德範（Msgr. Stefano Mazzotti，左2）合影。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年3月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北20日電）教宗方濟各牧職12週年，外交部政次吳志中於紀念活動表示，將持續深化台梵合作，並祈願教宗早日康復；教廷大使館代辦馬德範說，將與台灣等理念相近國家維持外交關係。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中於19日晚間應邀出席教廷大使館舉辦的慶祝教宗方濟各（Pope Francis）牧職12週年紀念日活動，與各國駐台使節及宗教界代表共同表達祝賀之意。

教廷大使館代辦馬德範（Stefano Mazzotti）開場致詞表示，方濟各的外交政策是基於「希望」，旨在回應各國人民對希望與和平的渴望，在多邊層面上，盼促進不受政治或少數人利益的影響、具有穩定效力的多邊主義，在雙邊層面上，將尊重人類尊嚴的基本架構，並與台灣等理念相近國家維持外交關係。

吳志中致詞表示，台梵近83年邦誼立基於共享價值，淵源流長，將持續深化台梵雙邊各項交流合作。今年是天主教禧年，將遵循教宗今年世界和平文告諭示，持續守護自由平等、民主人權，致力區域和平穩定；另將推動價值外交，透過各項榮邦計畫，協助友邦繁榮發展。

google news透過 Google News追蹤中央社

吳志中也說，祈願教宗身體早日康復，世界充滿和平喜樂。

外交部表示，這次活動計有天主教會、立法院、外交部、內政部移民署、駐台使節團及其他宗教界代表等約150位賓客出席，活動溫馨隆重。（編輯：林興盟）1140320

#內政部
#方濟各
#方濟各
#教廷
#外交部
#立法院
#吳志中
吳志中
台北城市智慧展登場 烏克蘭11城市35官員出席吳志中與德國副議長視訊 盼續建經濟合作模式
方濟各
梵蒂岡:教宗病況改善 不需再用呼吸器教宗方濟各住院 英國王仍擬如期訪問梵蒂岡
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：