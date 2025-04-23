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賴總統追思方濟各 外交部全力爭取親赴教宗喪禮
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賴總統追思方濟各 外交部全力爭取親赴教宗喪禮[影]

2025/4/23 11:29（4/23 11:54 更新）
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影片來源：中央社

（中央社記者葉素萍台北23日電）天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，總統賴清德今天赴天主教台北總主教公署的教宗方濟各靈堂追思。外交部次長吳志中表示，全力交涉希望讓總統可親赴教宗喪禮，也知道教廷有自身國際關係考量，所以還在討論。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世，享壽88歲。賴總統今天赴天主教台北總主教公署，在方濟各靈前追思。台北總教區總主教鍾安住、台灣地區主教團主席李克勉、外交部次長吳志中等人陪同。

賴總統在方濟各靈堂上香、灑聖水、獻花、獻果、獻爵、三鞠躬追思。

賴總統入場時，媒體喊話提問是否親赴梵蒂岡或派副總統出席教宗喪禮，不過，賴總統未回應。

吳志中會前受訪表示，還在談，當然是盡全力，梵蒂岡是邦交國，找尋最適當的人、希望可以去。因為是很短的時間內且全世界都要去參加教宗的葬禮，基於時差關係，也知道教廷的一些考量，所以還在討論。

媒體追問「什麼考量」，吳志中說明，教廷有自己的國際關係，他不方便替教廷回答其考量，所以「我們還在討論」。

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吳志中強調，政府當然全力交涉讓總統可以去，這是外交部最重要目標；至於是否順利，吳志中指出，目前還是希望，但最後結果為何，適當時機當然就會公布。

媒體詢問，距離26日的葬禮只剩48小時，吳志中回應，所以壓力很大，前線外交人員都在盡全力跟教廷協商出一個最適合前往參加教宗葬禮的人選。（編輯：林克倫、張若瑤）1140423

總統賴清德（前）23日赴天主教台北總主教公署，至羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）靈堂追思。中央社記者謝佳璋攝 114年4月23日
總統賴清德（前）23日赴天主教台北總主教公署，至羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）靈堂追思。中央社記者謝佳璋攝 114年4月23日
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