教宗方濟各將移靈聖伯多祿大教堂 供瞻仰遺容3天
2025/4/23 13:34（4/23 14:49 更新）
（中央社梵蒂岡23日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各的靈柩今天將移靈至聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）供瞻仰遺容3天，預料大批天主教徒和民眾將趕在教宗安葬前，向他致上最後的敬意。
法新社報導，生於阿根廷的教宗方濟各（Pope Francis）因中風，21日安息主懷，享壽88歲。他的靈柩今天上午9時（台灣時間下午3時）移靈至聖伯多祿大教堂，並停靈至26日的葬禮。
民眾可自上午11時至午夜期間入場；24日瞻仰遺容的時間為上午7時至午夜；25日開放時間為上午7時至晚間7時。
26日的葬禮預料將有成千上萬的信徒到場，美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等世界領袖以及英國威廉王子（Prince William）也都將出席。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
葬禮結束後，教宗的靈柩將送往他生前常去的羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major），接著埋入地下，墓碑僅簡單刻上「方濟各」的拉丁文Franciscus。
他將成為100多年來，首位長眠於梵蒂岡之外的教宗。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1140423
延伸閱讀教宗方濟各4/26葬禮 全球出席領袖名單一覽教宗方濟各出身拉美天主教首位 不畏政治標籤針砭時事力倡和平賴總統追思方濟各 外交部全力爭取親赴教宗喪禮[影]出院後醫囑休養兩個月 教宗生命最後仍堅守崗位教宗方濟各逝世 圖解梵蒂岡秘密會議選舉流程外交部：賴總統指派陳建仁任特使出席方濟各喪禮
- 教宗方濟各將移靈聖伯多祿大教堂 供瞻仰遺容3天2025/04/23 13:34
- 2025/04/22 11:56
- 2025/04/22 10:18
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
跟得上網路世代 教宗方濟各擅長用社群傳福音