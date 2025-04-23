外交部：賴總統指派陳建仁任特使出席方濟各喪禮

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（中央社記者楊堯茹台北23日電）外交部今天宣布，賴總統指派前副總統陳建仁擔任總統特使，赴教廷出席26日舉行的教宗方濟各喪禮；陳建仁曾六度晉見方濟各，並獲教宗親頒教廷宗座科學院院士證章，與教宗關係深厚。

外交部下午發布新聞稿指出，教廷宣布將於當地時間4月26日上午舉行已故教宗方濟各（Pope Francis）喪禮，總統賴清德指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表台灣前往教廷出席喪禮弔唁。外交部再度代表台灣表達對教宗辭世的哀悼，並將全力安排陳建仁以特使身分前往教廷。

外交部表示，台梵邦誼源遠流長，雙方互動密切，經過雙方討論，由於陳建仁曾六度晉見教宗方濟各，並獲教宗親自頒授教廷宗座科學院院士證章，與教宗關係深厚，決定由陳建仁代表台灣出席教宗喪禮。

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外交部說，教宗方濟各在位期間，曾慰問台灣花蓮地震傷者，並為受難者祈禱，關心台灣天主教會並任命多位台灣籍主教，並多次接見赴教廷參加重要典禮活動的總統特使，更與台灣跨宗教團體親切交流互動。

外交部強調，未來將持續深化台梵關係，加強宗教交流，推動普世宗教自由價值。（編輯：翟思嘉）1140423