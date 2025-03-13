陳建仁率朝聖團赴梵蒂岡 祈禱教宗早日康復

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（中央社記者黃雅詩羅馬12日專電）身為虔誠天主教徒的前副總統陳建仁與夫人羅鳳蘋，今天率台灣教友團到梵蒂岡朝聖，並為已住院長達3週多的教宗方濟各祈禱，期盼教宗早日康復。

台灣朝聖團今天中午參訪駐教廷使館及享用簡餐。陳建仁致詞時表示，駐教廷大使李世明任職多年，將台梵邦誼維繫得非常好，很慶幸國家能有這樣的外交人才，他知道使館工作人員雖不多，但為了維繫邦誼很努力，工作量恐是一般單位的3、4倍。

陳建仁請朝聖團鼓掌，為使館努力促進台梵邦誼打氣。李世明致詞時有感而發表示，大家都非常愛台灣，但有時正因為太關心台灣，看到台灣遭遇一些狀況，難免會感到失望，但他只要想起陳建仁夫婦的信仰與慈悲，就會對台灣前景再度感到充滿無限希望。

陳建仁在會後接受中央社專訪表示，台灣教友非常關心教宗方濟各（Pope Francis）的健康狀況，因為教宗是天主教普世教會的領袖，台灣近日各教堂在舉行彌撒時，也都會特別加入為教宗祈禱的意向。

陳建仁表示，台灣教友希望教宗方濟各早日恢復健康，繼續領導教會，為世界和平、環境永續、民主自由等普世價值共同努力。

今年適逢天主教每25年一度的禧年，台灣朝聖團此行特別到梵蒂岡聖伯多祿大教堂通過僅在禧年開啟的「聖門」，以獲得特殊的救贖與祝福。

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陳建仁表示，台灣天主教會呼應教廷2025的「希望」禧年，特別籌辦此次朝聖活動，教友們都很期待親自到梵蒂岡通過聖門，透過這個儀式祈求世界和平，讓眾人都能像兄弟姊妹一樣彼此相愛。

陳建仁表示，在台灣禧年朝聖活動當中，這團算是很早出發的，教友此行走訪義大利各地許多教堂時，都認真祈禱，一面為台灣禱告，一面也為教宗健康禱告，希望教宗繼續幫助世界實現自由民主價值，讓世界充滿愛、和平與正義。（編輯：張芷瑄）1140313

前副總統陳建仁（右）與夫人羅鳳蘋（左）12日響應天主教禧年朝聖活動，到梵蒂岡聖伯多祿大教堂穿越聖門。（駐教廷使館提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年3月13日