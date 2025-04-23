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陳建仁任特使出席方濟各喪禮 吳志中：最佳人選

2025/4/23 21:54（4/23 22:09 更新）
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2016年9月時任副總統陳建仁（右）赴羅馬出席德雷莎修女封聖典禮，與教宗方濟各（左）會面。（駐教廷大使館提供）
2016年9月時任副總統陳建仁（右）赴羅馬出席德雷莎修女封聖典禮，與教宗方濟各（左）會面。（駐教廷大使館提供）
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（中央社記者楊堯茹台北23日電）賴總統指派前副總統陳建仁擔任總統特使，出席教宗方濟各喪禮。外交部政次吳志中今天表示，陳建仁與梵蒂岡非常熟悉，也與方濟各6度會面，是表達台灣懷念與不捨最佳人選。

外交部宣布，總統賴清德指派前副總統陳建仁擔任總統特使，赴教廷出席26日舉行的教宗方濟各（Pope Francis）喪禮。

外交部政務次長吳志中下午於台北賓館出席「2025年國際大屠殺紀念日」活動，會前接受媒體聯訪。媒體關切，陳建仁前往教廷將傳達什麼訊息。

吳志中表示，陳建仁是最好人選，因為他曾見過方濟各6次，並獲教宗親自頒授教廷宗座科學院院士證章，陳建仁與方濟各關係最深，感情考量應最重要。

吳志中說，他曾陪同陳建仁參加德雷莎修女封聖典禮（Canonization of Mother Teresa of Calcutta），跟梵蒂岡都是非常熟悉，因此陳建仁是對梵蒂岡表達台灣懷念及不捨的最佳人選。

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至於「降級」說法，吳志中說明，前總統陳水扁曾參加若望保祿殯葬彌撒，而前總統馬英九則是出席方濟各就職典禮，每次都有不同做法。

媒體另詢問，雙方溝通過程是否遭遇中國壓力。吳志中說，昨天才決定是26日舉行葬禮，時間非常壓縮，可以討論時間並不非常多；至於新任教宗就職典禮是否由賴總統參加，吳志中則說，還須待新教宗選出。（編輯：蘇龍麒）1140423

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