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教宗方濟各出身拉美天主教首位 不畏政治標籤針砭時事力倡和平
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教宗方濟各出身拉美天主教首位 不畏政治標籤針砭時事力倡和平

2025/4/21 16:14（4/21 17:13 更新）
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圖為2016年教宗方濟各（右）在羅馬西安比諾機場接見一批來自敘利亞難民。（美聯社）
圖為2016年教宗方濟各（右）在羅馬西安比諾機場接見一批來自敘利亞難民。（美聯社）
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（中央社記者黃雅詩羅馬21日專電）梵蒂岡今天發表影片聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，享壽88歲。首位出身拉美的教宗方濟各，2013年以黑馬之姿上任，他積極提升天主教女性地位，對同性戀持較寬容立場，關懷貧苦移民、反戰、熱衷環保、作風親民，使他成為繼若望保祿二世後，另一位高人氣教宗。

不過，相較若望保祿二世（Pope John Paul II）高揭反共大旗，方濟各常被視為近代最「親中」的教宗。他的理念接近政治光譜左派，他隸屬的耶穌會，在明朝曾派遣傳教士利瑪竇敲開中國福傳大門，方濟各承襲此一傳統，從不諱言自己懷抱「中國夢」，渴望訪問中國。

2018年，在方濟各大力推動下，教廷與無神論的中共政權關係出現歷史性破冰，雙方簽署效期2年的「主教任命臨時性協議」。多位教廷涉外官員曾向義大利媒體透露，教廷中國政策完全是實現「教宗本人的強烈意願」。

梵中協議在2020、2022年兩度續約，2024年三度續約時將效期「延為4年」。當時即有輿論臆測，方濟各年事已高，此舉恐是為確保他念茲在茲的梵中對話路線，不會因他個人健康惡化，在短期生變。

外界之所以揣測，方濟各在晚年著手為其遺志鋪路，主因是他經常展現使命感與強烈個人意志。

圖為2013年方濟各上任後，站在聖伯多祿大教堂望向民眾。（美聯社）
圖為2013年方濟各上任後，站在聖伯多祿大教堂望向民眾。（美聯社）

方濟各前任者、教宗本篤十六世2022年底辭世，本篤在2013年就以健康因素提前退位；方濟各近年經歷數次手術、住院，僅能以輪椅助行，主持繁縟儀式相當吃力，但在媒體屢次追問下，他都強調從未萌生退意，繼續站上風口浪尖，針砭最燙手的國際時事。

從俄烏戰爭到加薩衝突，都可聽到方濟各聲嘶力竭倡議和平，即使因此「踩雷」也在所不惜。2024年3月，媒體報導方濟各在專訪中脫口說，烏克蘭應有「舉白旗」的勇氣談判，引發排山倒海批評，讓教廷事後被迫出面澄清緩頰。

但類似爭議從未讓方濟各卻步，他不在乎被貼上「過度政治化」標籤，也無懼槓上美國總統川普等大國領袖。在川普第一任期，兩人即已因移民問題隔空交鋒，方濟各稱川普築牆阻擋移民的作法「稱不上基督徒」，川普反擊教宗質疑別人信仰「有失格調」。

川普2025年開啟第二任期，起手式是大舉驅逐非法移民，再度戳中方濟各最在乎的痛點，教宗立刻透過一封給美國主教團的公開信，唱衰川普的移民政策注定將「惡始惡終」。

在方濟各過世後，依程序將由樞機主教團未滿80歲的成員互相推選下任教宗。梵蒂岡官網截至今年1月底最新統計顯示，總數252名樞機中，138人未屆齡、有投票權，其中多達110位是由方濟各任命，多為其親信或理念相近者，這讓不少觀察家推論，「後方濟各政局」仍可能延續其路線。

不過本名伯格里奧（Jorge Mario Bergoglio）的方濟各，是近700多年來首位非歐洲出身教宗，儘管他是義大利裔阿根廷人，他上任後大量拔擢來自拉美、非洲、亞洲的樞機，顛覆梵蒂岡傳統歐美幫掛帥的權力結構，也讓部分專家認為，教會內歐洲派或保守派可能聯合陣線，在下輪教宗選舉力求「變天」。

特別是美歐近年皆有右派崛起趨勢，保守派對於方濟各主政下的教廷，一味對中國採取綏靖政策，早已怨聲載道。他們質疑方濟各言必稱人權，卻從未批判中共對新疆維吾爾族、香港、台灣、中國地下教會的打壓迫害；另有不少教友投書勸諫，教廷不應像世俗政權過度精算，放任「政治目標」凌駕「道德權威」。

不過也有梵中專家認為，方濟各與若望保祿二世的信念其實殊途同歸，親中只是方濟各降低中共戒心的「保護色」，方濟各真正目的是要藉著對話，一點一滴推動中國宗教自由與社會開放，至終促成中國民主化。這是曠日廢時的工程，正如方濟各常說的，「和中國打交道必須保持耐心」。

教宗方濟各2018年4月18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場會見中國信徒。（美聯社）
教宗方濟各2018年4月18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場會見中國信徒。（美聯社）
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方濟各確實對時間有獨到見解，他曾在首份頒布的宗座勸諭中，強調時間比空間更重要，因為「時間伸向未來，鼓勵大家帶著希望前進」。他不只在對中談判上展現無比耐心，他任內也以滴水穿石之力，逐步達成多項看似「不可能任務」的改革，包括允許神父為同性戀伴侶祝福，任命首位女性教廷部會首長等。

隨著方濟各人生謝幕，他究竟是反對派批評的「中共同路人」，或隱性的「中國民主化推手」，只能等待時間的長河陸續揭開謎底。但方濟各敢言的改革者形象，勢將受到萬千信徒追憶，在近代天主教會史留下一頁鮮明紀錄。（編輯：陳慧萍）1140421

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