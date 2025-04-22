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教宗方濟各逝世 學者：新任教宗不太可能提梵中建交

2025/4/22 18:21（4/22 19:08 更新）
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羅馬天主教教宗方濟各21日逝世，學者分析，相信下任教宗不太可能提梵中建交，因為會衍生很多政治議題，包括台灣。未來2、3年梵中關係會相對穩定，但也會視中方的態度而有變數。圖為梵蒂岡聖伯多祿大教堂。（中央社檔案照片）
羅馬天主教教宗方濟各21日逝世，學者分析，相信下任教宗不太可能提梵中建交，因為會衍生很多政治議題，包括台灣。未來2、3年梵中關係會相對穩定，但也會視中方的態度而有變數。圖為梵蒂岡聖伯多祿大教堂。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳鎧妤台北22日電）羅馬天主教教宗方濟各21日逝世，學者分析，方濟各任內沒有提到梵中建交，相信下任教宗也不太可能提梵中建交，因為會衍生很多政治議題，包括台灣。未來2、3年梵中關係會相對穩定，但也會視中方的態度而有變數。

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，享壽88歲。中國外交部發言人郭嘉昆今天表示，中方對此表示哀悼，中方願與梵方共同努力，推動中梵關係持續改善。

長期研究梵中關係的香港理工大學應用社會科學系助理教授（研究）莫哲暐博士向中央社表示，未來梵中關係的走向，要視誰當選下任教宗而定。

目前義大利籍教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）樞機主教接任教宗的呼聲高。帕洛林是梵中主教任命臨時性協議及梵中談判方向的最重要推手，如果他接任教宗，相信會延續方濟各的路線，按協議架構繼續推動梵中關係發展，並願意繼續與中方談判。談判議題包括主教任命、教區劃分、讓地下主教獲中國政府認可，及梵蒂岡在北京設辦事處。

除了帕洛林，其他有機會接任教宗的人選，包括菲律賓籍樞機主教塔格萊（Luis Antonio Tagle），他有處理中國教會議題的經驗。意大利主教團主席祖皮（Matteo Zuppi）樞機主教，曾作為方濟各的特使前往北京。

莫哲暐表示，教宗選舉結果一向難預計，但不至於有完全逆轉方濟各路線的人可以當選新教宗，加上梵中關係敏感又複雜，而2024年第3度續約的梵中協議有效期是4年，所以不論誰接任教宗，相信未來2、3年梵中關係都會相對穩定但有變數，變數可能來自中方的態度。

他估計，中方也會先摸索新教宗的路線，並按協議任命主教。

莫哲暐表示，方濟各在教宗任內沒有提過梵中建交，因建交議題非常複雜，先聚焦處理主教任命議題。根據公開資料，梵中協議也沒有提到建交。

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他表示，相信新任主教也不太可能提到梵中建交或朝向建交的目標，因為會衍生很多政治議題，包括與台灣的關係。新任教宗應希望保持與北京及台灣的友誼關係。

他表示，梵蒂岡與台灣斷交的機會微小，因為斷交會在國際上引起爭議，而教廷不會放棄直接任命台灣主教。另一方面，北京在梵台未斷交前，也願意與梵蒂岡簽署臨時協議，顯示北京某種程度上也願務實處理此議題。（編輯：邱國強）1140422

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