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教宗發表公開信 反對川普大規模遣返移民

2025/2/12 08:05
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（中央社記者黃雅詩羅馬11日專電）教宗方濟各發表公開信，譴責美國總統川普大規模遣返非法移民的計畫，教宗在信中列出10點聲明，呼籲信仰基督的教友與政治人物都該關懷窮人及受迫者。

教廷新聞室今天公布這封教宗10日寫給美國主教團的信函，教宗在開頭引用聖經「出埃及記」，形容當前移民現象，就像古代以色列人從奴隸走向自由的旅程，天主永遠與移民難民同在，並尊重每位人類的尊嚴。

教宗表示，耶穌基督本人在世時生活顛沛流離，常被驅離自己的土地，被迫在陌生文化與社會中尋求庇護，這顯示連上帝之子在道成肉身時，都選擇經歷移民的過程。先教宗庇護十二世（Pope Pius XII）曾提出教會移民問題的重要憲章，其中即把耶穌一家比喻為各時代移民難民的榜樣與安慰。

教宗指出，耶穌教導信徒以普世之愛，承認每個人類的尊嚴，人性尊嚴具有「無限性與超越性」，應優於司法考量與社會規範，因此基督徒在制定公共政策時，應優先考量人類尊嚴，而非採取相反做法。

教宗表示，他密切關注美國正在發生的危機，對移民採取大規模驅逐計畫，秉持良知不能不做出批判性評斷，並對於把非法移民認定為犯罪，表達不同意見；國家當然有權保衛自身社群，免受罪犯侵害，但若驅逐僅因赤貧或各種剝削而離鄉背井的人，將損害人類尊嚴。

教宗指出，真正的法治應該保障弱勢者、邊緣人，這不會妨害制定合法移民政策，但落實移民政策的方式若建立在武力強制基礎上，而非建立在尊重人類平等尊嚴上，開頭與結局勢必都會很糟。

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教宗強調，基督徒應有博愛情懷，若過度考量個人、社群與國族認同，就可能陷入意識形態掛帥，把最強者的意志當成真理。

教宗肯定美國主教團持續與移民難民合作，「上帝會豐厚地獎勵你們，為捍衛那些被視為沒價值、不重要的人所做的一切。」教宗也勸告所有信徒，不要屈服於歧視性言論，不要給移民難民造成不必要的痛苦。（編輯：張芷瑄）1140212

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