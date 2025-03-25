教宗對抗病魔過程曝光 醫生：一度呼吸困難病危

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社梵蒂岡25日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）的醫療團隊負責人今天揭露，教宗最近住院與病魔對抗期間，一度處於死亡邊緣，以致醫生考慮終止治療，讓他得以安詳離世。

路透社報導，教宗的醫療團隊負責人、羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）醫生阿菲利（Sergio Alfieri）告訴義大利晚郵報（Corriere Della Sera），今年2月28日，教宗呼吸困難，差點被嘔吐物噎住，確實有可能活不下去。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

阿菲利提及：「我們當時必須做出選擇，是就此停止（治療）讓他離世，還是繼續使用所有可行的藥物和療法，冒著高風險損害他的其它器官。」

方濟各於2月14日因呼吸道感染症狀嚴重，送入傑梅利醫院接受治療，之後於3月23日出院，返回梵蒂岡休養，這是他擔任教宗12年來最嚴重的健康危機。（譯者：陳正健）1140325