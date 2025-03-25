加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

教宗對抗病魔過程曝光 醫生：一度呼吸困難病危

2025/3/25 23:14（3/25 23:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
羅馬天主教教宗方濟各的醫療團隊負責人揭露，教宗最近住院與病魔對抗期間一度病危。（中央社檔案照片）
羅馬天主教教宗方濟各的醫療團隊負責人揭露，教宗最近住院與病魔對抗期間一度病危。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社梵蒂岡25日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）的醫療團隊負責人今天揭露，教宗最近住院與病魔對抗期間，一度處於死亡邊緣，以致醫生考慮終止治療，讓他得以安詳離世。

路透社報導，教宗的醫療團隊負責人、羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）醫生阿菲利（Sergio Alfieri）告訴義大利晚郵報（Corriere Della Sera），今年2月28日，教宗呼吸困難，差點被嘔吐物噎住，確實有可能活不下去。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

阿菲利提及：「我們當時必須做出選擇，是就此停止（治療）讓他離世，還是繼續使用所有可行的藥物和療法，冒著高風險損害他的其它器官。」

方濟各於2月14日因呼吸道感染症狀嚴重，送入傑梅利醫院接受治療，之後於3月23日出院，返回梵蒂岡休養，這是他擔任教宗12年來最嚴重的健康危機。（譯者：陳正健）1140325

#方濟各
#教宗
#肺炎
#梵蒂岡
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：