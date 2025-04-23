教宗方濟各4/26葬禮 全球出席領袖名單一覽

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（中央社巴黎23日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世，美、英、法、德、歐盟、烏克蘭、聯合國等全球多位領袖宣布將前往羅馬出席本月26日舉行的葬禮。

以下是法新社列出預計出席這場葬禮的重要人物名單：

美洲

美國

總統川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）將出席。川普在社群媒體發文說：「我們期待出席！」

阿根廷

總統米雷伊（Javier Milei）的辦公室表示，米雷伊會出席。方濟各1936年出生在阿根廷，他與阿根廷政壇的關係很微妙，但米雷伊曾讚賞方濟各的「智慧」。

巴西

總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）伉儷將出席。魯拉曾說，方濟各「猛烈批評給人類造成這麼多不公不義的經濟模式」。

歐洲

歐盟

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）將連袂出席。

英國

首相施凱爾（Keir Starmer）將出席；威廉王子（Prince William）將代表國王查爾斯三世（King Charles III）出席。

愛爾蘭

總統希金斯（Michael Higgins）伉儷與總理馬丁（Micheal Martin）將前往羅馬。

西班牙

國王菲利佩六世（Felipe VI）和王后雷蒂西亞（Queen Letizia）將出席。菲利佩稱方濟各是「這個世界、這個時代的高聳道德燈塔」。

法國

方濟各死訊公布後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）縮短印度洋地區的出訪行程，他告訴記者：「我們將出席教宗的葬禮，理所應當。」

德國

即將卸任的總理蕭茲（Olaf Scholz）也預計將與總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）共同出席。即將就任新總理的梅爾茨（Friedrich Merz）不會出席。

烏克蘭

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）伉儷將出席，他說方濟各「曾為烏克蘭和平祈禱」。

俄羅斯克里姆林宮表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）不會出席。國際刑事法院（ICC）因蒲亭入侵烏克蘭而對他發布逮捕令。

波蘭

總統杜達（Andrzej Duda）宣布26日為全國哀悼日，且將與妻子出席葬禮。

比利時

總理德威弗（Bart De Wever）、國王菲力普（King Philippe）和王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）將出席。

荷蘭

國王亞歷山大（King Willem-Alexander）與擁有阿根廷國籍的王后麥克西瑪（Queen Maxima）為方濟各辭世「深受觸動」，但因亞歷山大的生日慶祝活動而不會前往羅馬。總理史霍夫（Dick Schoof）和外交部長維爾德坎普（Caspar Veldkamp）則將出席。

葡萄牙

總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）和總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）將率代表團出席。

匈牙利

總統蘇尤克（Tamas Sulyok）證實他也會出席；

摩納哥

親王亞伯特二世（Prince Albert II）和王妃夏琳（Princess Charlene）將出席葬禮。

波羅的海3國

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）、拉脫維亞總統林克維奇（Edgars Rinkevics）、愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）。

捷克、奧地利、斯洛維尼亞

奧地利總理史托克（Christian Stocker）、斯洛維尼亞總統皮耶茨穆沙（Natasa Pirc-Musar）與斯洛維尼亞總理高洛伯（Robert Golob）都將出席。其他有派遣領袖出席的歐洲國家包括捷克、科索沃、摩爾多瓦、羅馬尼亞和斯洛伐克。

亞洲

菲律賓

總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）伉儷將出席葬禮。

聯合國

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聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的辦公室表示，他也將出席葬禮。

（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140423