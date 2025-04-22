馬克宏和川普將出席教宗喪禮 傳澤倫斯基也將參與

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（中央社基輔22日綜合外電報導）繼美國總統川普宣布他將赴羅馬參加教宗喪禮後，法國總統馬克宏也宣布將出席。烏克蘭總統府消息人士表示，總統澤倫斯基也會參加喪禮。

梵蒂岡昨天發表影片聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）安息主懷，享壽88歲。梵蒂岡迄今未宣布教宗喪葬日期。

法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，他將參加教宗喪禮。

馬克宏告訴媒體：「我們將出席教宗的喪禮，這是我們應該做的。」

烏克蘭總統府消息人士今天告訴法新社，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將出席教宗的喪禮。

法新社報導，消息人士表示，烏克蘭總統府辦公室正靜待教廷公布教宗的葬禮日期，以籌備總統前往羅馬向教宗告別的行程。

美國總統川普昨天宣布，他將與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）赴羅馬參加教宗的喪禮。

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川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文說：「梅蘭妮亞和我將會參加教宗方濟各的喪禮。我們期待抵達現場！」

川普發文說：「教宗方濟各安息吧！願上主保佑他及所有愛他的人！」（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1140422