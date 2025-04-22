加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
教宗方濟各逝世
新聞專題
教宗方濟各逝世2/32
首頁 / 國際

馬克宏和川普將出席教宗喪禮 傳澤倫斯基也將參與

2025/4/22 16:43（4/22 17:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔22日綜合外電報導）繼美國總統川普宣布他將赴羅馬參加教宗喪禮後，法國總統馬克宏也宣布將出席。烏克蘭總統府消息人士表示，總統澤倫斯基也會參加喪禮。

梵蒂岡昨天發表影片聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）安息主懷，享壽88歲。梵蒂岡迄今未宣布教宗喪葬日期。

法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，他將參加教宗喪禮。

馬克宏告訴媒體：「我們將出席教宗的喪禮，這是我們應該做的。」

烏克蘭總統府消息人士今天告訴法新社，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將出席教宗的喪禮。

法新社報導，消息人士表示，烏克蘭總統府辦公室正靜待教廷公布教宗的葬禮日期，以籌備總統前往羅馬向教宗告別的行程。

美國總統川普昨天宣布，他將與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）赴羅馬參加教宗的喪禮。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文說：「梅蘭妮亞和我將會參加教宗方濟各的喪禮。我們期待抵達現場！」

川普發文說：「教宗方濟各安息吧！願上主保佑他及所有愛他的人！」（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1140422

#川普
#方濟各
#法國
#烏克蘭
#馬克宏
#教宗
#梅蘭妮亞
#美國
#澤倫斯基
#總統府
延伸閱讀
教宗方濟各葬禮4/26舉行 川普等多國領袖將參加
川普
三大法人同步賣超台股114億 外資賣金控鴻海台積電3月失業率3.35%連2月走揚 下半年留意對等關稅衝擊
方濟各
教宗方濟各逝世中國表哀悼 避答是否派代表參加葬禮汛期將屆 陳其邁督促加強巡檢、完成清淤
教宗方濟各逝世
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
教宗方濟各逝世 慈濟證嚴發表弔唁文緬懷與不捨
23
更多編輯台推薦新聞：