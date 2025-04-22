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教宗方濟各葬禮4/26舉行 川普等多國領袖將參加

2025/4/22 16:47（4/22 16:58 更新）
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教宗方濟各辭世，靈柩21日放置在聖瑪爾大之家。（教廷新聞室提供 via 路透社）
教宗方濟各辭世，靈柩21日放置在聖瑪爾大之家。（教廷新聞室提供 via 路透社）
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（中央社記者黃雅詩羅馬22日專電）教廷今天宣布，教宗方濟各（Pope Francis）葬禮彌撒將在羅馬當地時間26日上午10時，在聖伯多祿大教堂前舉行。美國總統川普（Donald Trump）等多國領袖已表達將參加。

教廷新聞室今天發布消息指出，教宗葬禮儀式將由教廷樞機主教團團長雷伊（Giovanni Battista Re）主持。

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在葬禮典禮儀式後，教宗靈柩將先進入聖伯多祿大教堂，再依照教宗方濟各個人的遺願，運往他指定的羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major）安葬。

義大利媒體報導，目前已經宣布將出席教宗方濟各葬禮的國際領袖，包括川普、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）；法媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也可能出席。（編輯：唐佩君）1140422

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