川普5月將赴中東3國 重返白宮後2度出訪海外

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天表示，美國總統川普將於5月中旬訪問中東3個國家。

法新社報導，川普預定26日前往梵蒂岡參加教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮，而中東行是他重返白宮後第2次出訪海外。

李威特在白宮新聞簡報會上表示，川普「將於5月13日至16日訪問沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國」，但未透露更多細節。

沙烏地阿拉伯外長本月初在華府舉行會談，為川普來訪鋪路。川普2017年首度執政時，海外訪問首站也是沙烏地。

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）今年1月曾承諾對美國貿易和投資注入6000億美元。

美國近來與中東國家伊朗進行核子談判，並揚言若雙方不能達成協議，將採取軍事行動。

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川普2018年宣布美國退出與伊朗的核協議。具里程碑意義的核協議是2015年由德黑蘭當局和西方強權簽訂，伊朗以限制自身的核子計畫換取各國放寬制裁。

川普今天稍早表示，他已和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，並在貿易和伊朗等議題上達成共識。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1140423