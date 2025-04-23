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美國務院改組涉台架構不變 擬增「新興威脅助卿」

2025/4/23 09:12（4/23 09:58 更新）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓22日專電）美國國務卿盧比歐今天公開外交機構全面改組藍圖，相較於既有架構，新規畫保留東亞、歐洲及非洲等地區事務助理國務卿，裁撤婦女議題及全球變遷辦公室，並新增「新興威脅」領域的助卿一職，聚焦網路安全、人工智慧等議題。

盧比歐（Marco Rubio）上午公開的圖表主要針對華府總部，未涉及海外使領館架構。「華盛頓郵報」及美國有線電視新聞網（CNN）分別引述國會幕僚及國務院官員指出，這波改組計畫將一口氣砍132個辦公室及700個職位。

比較國務院今年2月的架構，新版保留東亞暨太平洋事務局（EAP）及歐洲等地區事務助理國務卿。EAP業務範圍涵蓋台灣、韓國、日本及中國等。

此外，新版可見負責國際組織及反恐事務官員的編制仍在，另增設「外援與人道事務協調辦公室」及「新興威脅助理國務卿」一職，後者聚焦網路安全、人工智慧等領域。

裁撤規畫方面，「全球婦女議題辦公室」、「多元與包容辦公室」及「公民安全、民主與人權事務」副國務卿體系已不復見，也移除「全球變遷辦公室」以及負責為職業外交官提供語言及教育訓練的外交學院。

此外，新版規畫並刪除已遭大幅裁撤的美國國際開發總署（USAID），註明「國務卿兼USAID署長」。

華郵今天指出，國務院已將重組計畫提交給負責監督外交單位的參、眾議院外委會。

民主黨議員顯然不滿國務院重組藍圖淡化人權及民主的計畫，眾議院外委會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）透過聲明表示，這項重組提案，在擬定過程中沒有與國會進行任何磋商，引發外界對美國外交政策和全球領導地位的重大疑慮。

米克斯也提到，盧比歐仍是參議員時支持的重要外交工作，卻在他出任國務卿後遭裁撤。

民主黨聯邦參議員夏茨（Brian Schatz）同樣回溯盧比歐過去在國會的立場。他說，當時仍是參議員的盧比歐曾經問道，「如果美國不再領導世界，誰來填補我們留下的真空？」

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夏茨說，不確定盧比歐是否還維持這樣的觀點。盧比歐目前的作為顯示，情況恐怕已經不是如此。

共和黨的反應則較為正面。眾議院外委會主席馬斯特（Brian Mast）表示，國務院早該進行改組。「21世紀的戰爭和外交型態每天都在變。但臃腫的機構和官僚作風讓國務院無法因應這些變化。」（編輯：陳慧萍）1140423

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