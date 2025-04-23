日媒：李強親筆信致石破茂 呼籲攜手應對美關稅
2025/4/23 09:44（4/23 10:18 更新）
（中央社台北23日電）共同社報導，多名日本政府相關人士22日透露，有關美國川普政府的關稅措施，中國政府已致信日本首相石破茂，呼籲攜手應對。報導形容，美中兩國展開關稅大戰等，加深對立，中方似乎有意拉攏日本，而日方將考慮與中國的關係並慎重對待。
共同社22日報導，據日本政府相關人士透露，日方經由中國駐日大使吳江浩接收了中國國務院總理李強的親筆信，該信的內容似乎是強調在川普政府接連推出高關稅的措施下，有必要共同對抗保護主義。
報導表示，日中之間存在諸多難題，例如中國是否恢復進口日本水產品等。對於李強的親筆信，日本政府內也有人提出「展示對話姿態，在日中之間的難題上能夠獲得成果就行」。（編輯：陳鎧妤）1140423
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