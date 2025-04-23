加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／賴總統赴教宗方濟各台北靈堂追思
首頁 / 兩岸
川普關稅戰
美中對抗
新聞專題
美中對抗1/142
首頁 / 兩岸

日媒：李強親筆信致石破茂 呼籲攜手應對美關稅

2025/4/23 09:44（4/23 10:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國國務院總理李強。（中央社檔案照片）
中國國務院總理李強。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）共同社報導，多名日本政府相關人士22日透露，有關美國川普政府的關稅措施，中國政府已致信日本首相石破茂，呼籲攜手應對。報導形容，美中兩國展開關稅大戰等，加深對立，中方似乎有意拉攏日本，而日方將考慮與中國的關係並慎重對待。

共同社22日報導，據日本政府相關人士透露，日方經由中國駐日大使吳江浩接收了中國國務院總理李強的親筆信，該信的內容似乎是強調在川普政府接連推出高關稅的措施下，有必要共同對抗保護主義。

報導表示，日中之間存在諸多難題，例如中國是否恢復進口日本水產品等。對於李強的親筆信，日本政府內也有人提出「展示對話姿態，在日中之間的難題上能夠獲得成果就行」。（編輯：陳鎧妤）1140423

#中國國務院
#日本
#川普政府
#李強
#美國
延伸閱讀
美國務院改組涉台架構不變 擬增「新興威脅助卿」中日高層對話達多項合作共識 分析指象徵意義較大中國竄改石破茂與王毅會談內容 日抗議要求刪文王毅拜會日相要求遵守台灣議題約定 日媒指牽制日本石破茂發言遭竄改 中：兩國交往尊重彼此立場很正常
李強
經濟遭逢多事之秋 中國國務院：持續穩股市穩房市非常時期 中國總理李強鼓勵官員敢於打破常規
美中對抗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普：未來對中國關稅將大幅降低 但不會是零
24
更多編輯台推薦新聞：