王毅拜會日相要求遵守台灣議題約定 日媒指牽制日本

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（中央社記者楊明珠東京21日專電）中國外交部長王毅為出席明天在東京舉行的中日韓外長會議正在東京訪問，他今晚拜會日本首相石破茂後，對媒體表示，「在歷史、台灣問題（議題）上，日本應嚴格遵守約定」。此言一出，日媒表示，王毅是在牽制日本。

日本放送協會（NHK）報導，王毅今晚在日本首相官邸（行政中心）拜會石破茂之後，對媒體言及石破政府的對中國政策。

王毅表示，「石破就任以來，中日關係當前正呈現一個改善和發展的勢頭」。

他還表示，「我們對中日關係的未來有期待，為了實現那樣的未來，務必要遵守兩國的4個政治文件，尤其是在歷史、台灣問題（議題）上，日本應嚴格遵守約定」。

王毅今天啟程訪問日本，將出席明天在東京舉行的第11次中日韓外長會，與會者還有日本外務大臣岩屋毅、韓國外交部長趙兌烈。

王毅與趙兌烈今晚到日本首相官邸拜會石破茂，日本外務大臣岩屋毅列席。會談時間從晚上6時10分（台灣時間5時10分）開始，約25分鐘。

石破茂在會談時表示，「中韓兩國對我國（日本）而言是極為重要的鄰國，雖有因為是鄰國之間才會發生的難題，但希望藉由基於國家利益的務實外交，包括各種懸而未決的案件在內，能透過對話，建立未來志向的合作關係」。

石破進一步指出，「日中韓3國對於區域的和平與繁榮有很大的影響力與責任。都有少子高齡化、對災害的因應等共同的課題，但推動未來志向的合作不僅是有利於各自國家的國民，也對世界有貢獻」。

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有關北韓綁架日本公民的問題，石破尋求中韓兩國的理解與協助，希望能儘速解決。

石破茂後來還分別與趙兌烈、王毅舉行短時間的個別會談，針對日本與韓國、日本與中國的關係進行意見交換。（編輯：高照芬）1140321