中日高層對話達多項合作共識 分析指象徵意義較大

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（中央社記者張淑伶上海23日電）中日經濟高層對話昨天舉行，中方稱達成20項「重要共識」，但日方最在意的水產品問題沒有明確開放時間。有分析認為，在美國總統川普衝擊下，中日兩國都需要合作，但目前仍是象徵大於實際意義。

時隔6年，第6次中日經濟高層對話22日於東京舉行，由中國外交部長王毅和日本外相岩屋毅共同主持。

根據中國外交部網站，雙方同意共同落實兩國領導人達成的重要共識，豐富中日戰略互惠關係在經濟領域內涵，共同致力於建構建設性、穩定的中日經貿關係。

據這份共識，關於福島核處理水排海問題和日本水產品輸入中國問題，中方反對日方單方面啓動排海的立場沒有變化。雙方重申完整準確全面理解2024年9月20日發表的共識，確認持續展開針對排海的長期國際監測和中方獨立取樣監測，「在結果沒有異常前提下，就日本水產品輸華問題開展相關磋商」。

其他共識則多為同意互相交流合作，包括：在日本舉行中日服務貿易政策對話、繼續舉辦中日汽車對話、繼續舉辦中日出口管制對話及政企交流活動、舉行中國政府部門與中國日本商會對話、舉辦中日海洋垃圾合作專家對話平台會議等。

不具名的北京中日關係學者告訴中央社記者，中日關係改善仍是象徵意義大於實際意義，但表面上改善了至少對雙方沒有壞處。

他說，在美國總統川普（Donald Trump）政策衝擊之下，中日兩國都需要合作，尤其是在經濟領域，所以雙方都有改善關係進行合作的需要，但只是提出了一些原則而已，能否落實在具體項目上還需要繼續磋商，因此還需要觀察。

他說，至於在政治安全方面，中日都還沒有觸碰，矛盾依舊，而政治安全關係才是決定兩國關係的主要因素。

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具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」今天則發文評論，稱幾年前難以想像中日之間有這麼多的對話與合作，主要是國際大環境發生巨大變化。

他說，美國總統川普上台後，中國肯定面臨衝擊和考驗，「但遭受最大衝擊的，一是美國國內，二是美國盟國」，日本受到美國關稅大棒等的衝擊，韓國外交也在發生微妙變化，對加強中日韓合作持更加積極態度。王毅此次在東京參加中日韓外長會議，文章認為，「這是中日之間，以及中日韓之間，至少10年來氣氛最好的時候」。（編輯：陳鎧妤）1130323