日中高層經濟對話 中國未鬆口何時進口日水產品

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本、中國與南韓的外交首長今天在東京舉行第11次3國外長會議，日中也舉行部長級「日中高層經濟對話」，兩國同意持續推動中國解除對日本水產品的禁令，但中國對於何時重啟進口仍未決定。

日本經濟新聞報導，這場部長級日中高層經濟對話在東京舉行，日本外務大臣岩屋毅、中國外交部長王毅出席。這是日中時隔約6年召開高層經濟對話。

會後，岩屋對媒體說：「會中確認了中國重啟進口日本水產品的進程，具有意義。希望能優先解決對中國重啟及擴大出口牛肉、精米等農產品的問題。」

東京電力公司福島第一核電廠的核處理水2023年8月開始排放入海後，中國持續禁止進口日本水產品。

岩屋對媒體指出，「日中正落實共同擁有的看法，這點值得肯定」。日中兩國政府去年9月達成協議，將階段性地協調中國重啟進口日本水產品。

日中之間最近陸續舉行領袖、部長級會談，關係改善促成了這次日中高層經濟對話的召開。雙方都同意基於「戰略互惠關係」，在經濟領域合作。

王毅在日中高層經濟對話一開始表示，「一同描繪經貿合作的藍圖，推動戰略互惠關係，將提供經濟支援」。

另外，鑑於主張「美國優先」的美國總統川普今年1月就任後提出多項政策，王毅指出，「全球經濟結構正面臨嚴重的變化，單邊主義、保護主義橫行」。他還表示，「應該對全球經濟的發展注入新的原動力，一同為變動與混亂的世界帶來更多的安定性」。

日本經濟新聞報導，川普政府對中國追加課關稅，中國對此採取報復措施。面對川普政府的政策，日本的鋼鐵、鋁製品的關稅被提高，正積極因應。中國的國內經濟長期低迷等因素，日中雙方強化合作的傾向趨於明顯。

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報導指出，鑑於川普強化關稅措施，中國期盼日本一同經貿合作，但日本對此採慎重態度。日中合作雖然重要，但中國反覆地進行經濟上的脅迫，使得全球經濟出現扭曲，如果日本輕易地與中國合作，很可能加速全球經濟混亂。日本能否一邊觀察美國的動向，一邊堅持自由貿易框架，正受到考驗。

日中高層經濟對話之前，日中韓今天在東京舉行第11次外長會議，岩屋毅、王毅及韓國外長趙兌烈與會。3人都期待3國政府加速協商自由貿易協定（FTA）的洽簽。日韓也展現加盟由日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的意願。（編輯：唐聲揚）1140322