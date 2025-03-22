時隔6年 中日舉行經濟高層對話

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（中央社記者謝怡璇北京22日電）中共中央政治局委員、外交部長王毅與日本外務大臣岩屋毅今天召開第6次中日經濟高層對話，雙方15個政府部門負責人出席，這是中日時隔6年舉行經濟高層對話。

據中國外交部官網消息，王毅在22日與岩屋毅共同主持召開第6次中日經濟高層對話，雙方15個政府部門負責人出席。

據中方消息，王毅表示，時隔6年舉行中日經濟高層對話，旨在落實兩國領導人重要共識，加強宏觀經濟政策溝通，此次對話範圍更廣、討論更深入，增進相互理解、合作信心，充分印證中日經濟合作具有堅實基礎。

王毅並提出4點主張。首先，要加快推進經貿合作轉型升級，發揚「以經促政」的傳統，擴大各領域各部門對話交流。其次是實現強強聯手、彼此成就，鼓勵兩國企業展開人工智慧、數字經濟、節能環保、綠色貿易、加強醫療康養合作，並拓展第三方市場合作，惠及全球南方。

王毅稱，同時平衡解決各自合理關切，用好中日經濟夥伴關係磋商等工作機制，建立政企交流管道，擴大市場准入，消除歧視限制，避免經濟安全政治化；要加強區域和多邊合作，以開放應對封閉，以包容替代排他，維護以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，儘快恢復中日韓自由貿易協定談判，高質量實施區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

王毅表示，中日邦交正常化以來，累計雙向投資近1400億美元，雙方產業合作緊密，「充分印證中日互為夥伴，而不是對手；互為機遇，而不是風險，應當相互支持，而不是彼此割裂」。

中國外交部消息指出，與會各部門針對經貿投資、數字經濟、綠色發展、生態環保、人文交流、區域合作等議題深入溝通，規劃合作，達成廣泛共識。

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據日本共同社今晚報導，在日中外長會上，雙方確認恢復日本水產品進口的相關工作進展。岩屋毅並向中方要求儘早恢復進口日本水產品。

此外，雙方就深化安全保障領域的溝通達成一致意見，將儘早舉行日中安全對話。（編輯：呂佳蓉）1140322