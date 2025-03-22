中日韓外長會 王毅：三國要尊重彼此核心利益

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（中央社台北22日電）中日韓外長會於東京舉行。中共中央政治局委員、外長王毅表示，要推動中日韓合作發揮「1+1+1>3」的作用，三國要尊重彼此的核心利益，管控好矛盾分歧。

據中國外交部網站消息，王毅在東京與日本外相岩屋毅、韓國外長趙兌烈共同出席第11次中日韓外長會。

王毅表示，「今年是聯合國成立80週年，也是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年。真誠反省歷史才能切實開創未來」。

他聲稱，三國應重溫「正視歷史、面向未來」的共識，堅守合作初心，推動中日韓合作發揮「1+1+1>3」的作用。三國要尊重彼此的核心利益，管控好矛盾分歧。

他也提到，要早日重啟中日韓自貿協定談判並爭取儘早達成，擴大相互貿易投資，設立中日韓出口管制對話機制，維護產供鏈穩定暢通。要設立中日韓數字經濟合作對話機制。歡迎日韓參與中方正在籌建的中日韓創新合作中心。

王毅表示，要擴大三國人文交流，加強災害管理、警務、反恐合作，共同應對非傳統安全挑戰。

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王毅指出，當前百年變局加速演進，世界經濟增長乏力，地緣政治衝突加劇，開放指數不斷下滑。中日韓應堅持開放型經濟大方向，共同高舉自由貿易旗幟。

根據中國外交部網站消息，三國外長就中日韓合作以及地區和國際問題深入交換意見，為第10次中日韓領導人會議做了準備，認為應共同維護好中日韓合作勢頭。（編輯：呂佳蓉）1140322