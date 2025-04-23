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西班牙國王盛讚教宗為道德燈塔 將出席梵蒂岡喪禮

2025/4/23 07:49（4/23 08:03 更新）
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（中央社記者胡家綺馬德里22日專電）教宗方濟各逝世後，西班牙宣布全國哀悼3天，西班牙國王和王后今天確認出席26日在梵蒂岡舉行的喪禮，並讚揚教宗是「我們所處的世界與時代中，一座偉大的道德燈塔」。

羅馬天主教教宗方濟各（西班牙語：Papa Francisco）過世，享壽88歲。西班牙廣播電視公司（RTVE）報導， 西班牙政府今晚宣布總理桑傑士（Pedro Sánchez）不會參加教宗的喪禮，將由國王菲利佩六世（Felipe VI）和王后雷蒂西亞（Reina Letizia）率領西班牙代表團出席，並表示國王是符合教廷「高度」的代表。

西班牙官方代表團包括第一副總理暨預算部長孟蒂羅（Maria Jesús Montero）、第二副總理暨勞動與社會經濟部長狄亞士（Yolanda Díaz）和負責教會關係的總理府部長博拉紐（Félix Bolaños），隸屬右翼保守派的最大反對黨「人民黨」（PP）領袖費霍（Alberto Núñez Feijóo）也受邀加入出席。

西班牙國王和王后今天在王太后蘇菲亞（Reina Sofía）的陪同下，前往位在首都馬德里的教廷駐西班牙大使館簽署弔唁簿，菲利佩六世寫道：「我們向教宗方濟各的獨特形象與人格表達最深切哀悼，他超越了天主教會的範疇；我們也獻上對教宗的欽佩和尊重，因他為福音事業奉獻不息，直至生命最後一刻」。弔唁由國王、王后和王太后共同簽署。

菲利佩六世稍後出席在王宮舉辦的西班牙文學最高榮譽「塞萬提斯獎」（Premio Cervantes）2024年紀念午宴時，談到教宗逝世的悲傷消息，表示「教宗方濟各已成為我們所處的世界與時代中，一座偉大的道德燈塔」。

菲利佩六世說，「我們將銘記他充滿活力和智慧的融貫性、他對貧困人民的承諾、他對不平等的譴責以及他對於一個更加正義與美好世界的不懈追求」。

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根據西班牙國家報（El País），西班牙總理桑傑士曾於2020年10月和2024年10月，2度在梵蒂岡與教宗方濟各會面。雖然不會出席梵蒂岡喪禮，但桑傑士在第一時間就透過社群平台X表達哀悼，緬懷教宗對「和平、社會正義和弱勢群體的承諾，留下了深遠的遺產」。

桑傑士今天也在部長會議後的記者會表示，教宗是「西班牙的朋友」，也是「道德和精神的榜樣」。他稱讚教宗是位「倡導消除貧困、以人文主義視角看待移民現象與氣候變遷、打擊偏見的領導人」，強調「世界將會懷念他的勇氣和他的訊息」，並堅稱「西班牙將向教宗致敬」。（編輯：張芷瑄）1140423

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