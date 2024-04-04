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教宗慰問台灣花蓮地震傷者 為受難者祈禱

2024/4/4 20:50
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（中央社記者黃雅詩台北4日電）花蓮昨天發生規模7.2地震，教宗方濟各（Pope Francis）今天向因震災傷亡者及家屬表達哀悼之意，教廷國務院昨天也即時致電駐教廷大使李世明，代表教廷對台灣表達慰問之意。

教宗今天向台灣主教團主席李克勉主教致哀悼電文，電文指出，教宗得知台灣地震造成的傷亡與損失，感到十分哀痛；向所有受此震災影響的人，表達由衷的團結與精神上的同在。

電文表示，教宗方濟各將為台灣震災所有的逝者、傷者、流離失所者禱告，也會為參與救災的人員祈福，寄予神聖的降福、安慰與力量。

駐教廷使館表示，教廷昨天上午得知台灣震災後，已立即由國務院外交部次長致電駐教廷大使李世明，代表教廷對台灣發生嚴重地震表達震驚、難過與慰問之意。（編輯：林克倫）1130404

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