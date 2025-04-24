悼念教宗辭世 慕尼黑教堂將舉行罕見「除冠儀式」

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（中央社記者林尚縈柏林24日專電）教宗方濟各辭世，德國慕尼黑歷史最悠久的天主教堂「聖伯多祿教堂」，將於27日舉行罕見「除冠儀式」，象徵教宗之位空懸。這項僅在教宗去世時才會舉行的傳統，被視為城市最神聖也罕見的宗教時刻之一。

聖伯多祿教堂（St. Peter’s Church, München）建於中世紀，是慕尼黑最古老的天主教堂，位於市中心瑪利亞廣場旁。教堂內部的主祭壇為18世紀南德巴洛克風格代表作，高聳華麗。

祭壇中央矗立著一尊金色的聖伯多祿雕像，雕像由文藝復興時期雕刻家葛拉瑟（Erasmus Grasser）於1492年創作，至今已有逾500年歷史。

根據教堂官網，聖伯多祿教堂將於4月27日上午10點舉行方濟各（Pope Francis）辭世哀悼儀式，由慕尼黑輔理主教席托柏格（Rupert Graf zu Stolberg）主祭彌撒，現場並演奏舒伯特「降B大調彌撒曲」。

其中最具象徵意義的一刻，將是神職人員將從主祭壇聖伯多祿雕像頭上，取下鑲嵌寶石的三重冠（Tiara），這項儀式源於18世紀以來慕尼黑地方教會的傳統，幾乎未見於其他地區。

當羅馬傳來「我們有新教宗了」（Habemus papam）的呼聲時，聖伯多祿雕像才會重新被加冕，戴上象徵三重權威的皇冠，靜候教宗接續使命。

這頂三重冠由18世紀慕尼黑金匠恩斯特（Johann Michael Ernst）打造，鑲嵌寶石與十字架，象徵教宗作為基督在世代表、諸王之父與世人牧者的三重身分。

然而在現實生活中，三重冠加冕儀式已從羅馬教廷正式儀典中被廢除。

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1963年，教宗保祿六世（Paul VI）成為最後一位接受三重冠加冕的教宗，隔年他主動放棄皇冠，認為過度強調世俗權威不符教會謙卑精神，並將當時所戴的三重冠捐贈給美國天主教徒，用於援助貧困地區，如今收藏於華盛頓。

自此之後，歷任教宗皆未再接受加冕，三重冠也退出梵蒂岡儀典。但在慕尼黑這座古老教堂中，象徵性的皇冠與傳統儀式仍代代相傳，成為當地教會文化中獨特的一環。（編輯：唐佩君）1140424