巴西總統魯拉出席梵蒂岡守靈儀式 向教宗方濟各致敬

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（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）巴西總統魯拉今天前往梵蒂岡聖伯多祿大教堂悼念日前去世的天主教教宗方濟各，並在社群媒體發文，願方濟各的智慧、勇氣和同情心，繼續照亮所有人的心靈。

巴西通訊社（Agência Brasil）報導，陪同魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）出席守靈儀式的包括第一夫人姜嘉（Janja Lula da Silva）、前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）、聯邦最高法院院長巴洛索（Luíz Roberto Barroso）等人。

方濟各（Pope Francis）因中風昏迷和心臟衰竭21日去世，享壽88歲，巴西總統魯拉下令全國哀悼7天，並發表敬悼文，推崇教宗在爭取世界和平、傳播愛心、打擊不容忍和不平等方面發揮的作用。

今天是聖伯多祿大教堂開放守靈的最後一天，在為期3天的守靈儀式上，超過12萬8000人前往瞻仰遺容，向教宗表達敬意。隨後，在當地時間晚上8時舉行封棺儀式。

巴西代表團今天抵達羅馬，將參加26日上午10時舉行的教宗方濟各葬禮和彌撒。這些儀式標誌著「9日哀悼日」的開始，這是一項為期9天的古老傳統，為教宗的靈魂舉行哀悼和祈禱。

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隨後，靈柩將被送往梵蒂岡城外的聖母大殿，並依照教宗的要求，遺體將在那裡安葬。據悉，教宗方濟各每次出訪前後都有前往聖母朝聖地祈禱的習慣。方濟各也將成為100多年來，首位葬於梵蒂岡之外的教宗。

經過9天的哀悼後，梵蒂岡將召開新教宗選舉秘密會議，選出天主教會的新領袖。（編輯：田瑞華）1140426