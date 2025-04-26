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25萬人瞻仰教宗遺容 川普伉儷抵羅馬將出席喪禮

2025/4/26 09:03（4/26 16:33 更新）
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（中央社梵蒂岡25日綜合外電報導）梵蒂岡今天表示，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）停靈聖伯多祿大教堂3天期間，約有25萬人入場悼念。公眾瞻仰遺容時間結束，各國領袖開始聚集，準備參加喪禮。

法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）是最後一批在靈柩前致意的群眾之一。這次瞻仰教宗方濟各遺容的人數，超過前教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）2022年過世後瞻仰遺容的人數，當時估計約有19.5萬人。

53歲義大利人費里希（Igho Felici）今天瞻仰教宗方濟各遺容後說：「多麼偉大的人！他愛每個人，不分宗教。我必須來這裡。」

這一整天，通往聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）的寬闊大道上擠滿群眾，除了信徒和遊客，還有適逢國定假日的義大利人。

今晚在一場非公開的儀式上，教宗遺體安置木棺中，身穿紅色祭披和黑色鞋子，頭戴白色主教冠，手握念珠。

依照傳統，他的臉上蒙上一層白色絲質面紗，靈柩裡放著一個袋子，裡面裝著他12年教宗任期內鑄造的硬幣和獎章。

聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）預定當地時間26日上午5時30分（台灣時間26日上午11時30分）在嚴格的維安措施下重新開放，預計將有大約20萬人湧入廣場。

50位國家元首和10多位王室成員預計將出席喪禮，包括美國總統川普。川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今晚抵達羅馬，這是他重返白宮執政以來首次出訪。

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義大利和梵蒂岡有關當局對聖伯多祿廣場周圍區域嚴密維安，包括禁止無人機、在屋頂部署狙擊手並有戰鬥機待命。

警方表示，今夜將啟動更多檢查站。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140426

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