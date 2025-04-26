教宗方濟各葬禮 逾50國領袖齊聚梵蒂岡[影]

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（中央社羅馬26日綜合外電報導）教廷今天為教宗方濟各（Pope Francis）舉行葬禮，儀式台北時間26日下午4時開始，計有包括美國總統川普等超過50國領袖參加，有近170個各國政府代表團出席。

影片來源：Associated Press

羅馬天主教教宗方濟各2月14日因呼吸道感染症狀嚴重住院接受治療，之後於3月23日出院，返回梵蒂岡休養，於4月21日病逝，享壽88歲。

紐約時報指出，各地天主教徒們今天齊聚梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square），為教宗方濟各舉行最後的告別儀式，預計將有從各國王室成員、各國領袖到一般平民等上萬信徒參與這場露天彌撒。

方濟各去年裁示，希望自己的葬禮規模要比歷任教宗更簡樸。

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除川普夫婦外，美國前總統拜登夫婦、烏克蘭總統澤倫斯基等西方政要也都出席葬禮。義大利官員表示，26日清晨起羅馬街頭就部署數千名警力，並大幅加強葬禮期間維安措施。義大利預計今天至少會有10萬人湧入聖伯多祿廣場。

至於備受關注的下屆教宗選舉則預計在5月5日到10日之間登場。（編輯：陳亦偉）1140426