教宗方濟各喪禮開始 各國代表與信眾約14萬人致哀
2025/4/26 16:44（4/26 16:50 更新）
（中央社梵蒂岡26日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）的喪禮於當地時間今天上午10時（台灣下午4時）開始，教宗的靈柩被置放在聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）廣場前，現場各國代表與信眾約14萬人齊聚致哀。
影片來源：Associated Press
英國廣播公司（BBC）報導，教宗方濟各的喪禮將由樞機主教團團長雷伊（Giovanni Battista Re）主持。
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法新社報導，義大利警方今天表示，隨著貴賓開始就座，約有14萬人為了向教宗致敬，集結在聖伯多祿廣場及周圍的街道上。
在葬禮儀式後，教宗靈柩將先進入聖伯多祿大教堂，再依照教宗方濟各個人的遺願，運往他指定的羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major）安葬。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1140426
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