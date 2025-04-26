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教宗喪禮 烏克蘭總統府證實：澤倫斯基與川普會面

2025/4/26 16:46（4/27 13:18 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基（中）26日出席教宗方濟各喪禮。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基（中）26日出席教宗方濟各喪禮。（美聯社）
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（中央社梵蒂岡26日綜合外電報導）烏克蘭總統府宣布，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天在羅馬舉行的教宗方濟各（Pope Francis）喪禮場邊，與美國總統川普短暫會面。

法新社報導，澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）告訴記者：「（澤倫斯基與川普）會面已經發生，而且已經結束。」尼基佛洛夫未闡明兩人會面細節。

白宮先前表示，烏克蘭與俄羅斯當局已「非常接近達成協議」。（譯者：陳正健）1140426

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