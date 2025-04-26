美特使魏科夫晤蒲亭 川普籲俄烏高層直接談停火

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（中央社莫斯科/倫敦/羅馬25日綜合外電報導）美國總統川普的特使魏科夫今天在莫斯科與俄羅斯總統蒲亭會談3個小時，討論美國終結俄烏戰爭的計畫。儘管立場存在明顯差異，川普仍說俄烏雙方「快達成協議」。

美國Axios新聞網報導，25日在克里姆林宮的3小時會談是魏科夫與蒲亭間第4次見面。兩人見面前一天，美國總統川普公開要求俄國停止用飛彈、無人機攻烏，要俄國專心達成和平協議。

蒲亭與魏科夫會談時，核心幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）、德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）也在場。顎夏柯夫表示，蒲亭另與魏科夫討論到俄、烏間恢復雙方直接談判的可能性。

時代雜誌（Time）今天刊出專訪川普的內容。川普在專訪裡表示，蒲亭會寧願攻下烏克蘭全境，「是我的外交努力與施壓把他（蒲亭）帶上談判桌」；川普日前稱俄國願放棄佔領整個烏克蘭已是「最大讓步」。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）聲稱，俄方已準備好達成協議，只要求相關協議提案中的某些元素要再「微調」。

川普端給俄烏雙方的止戰方案，內容含美方承認克里米亞為俄國所有，並默許俄國保有自2022年侵烏後所佔得土地；烏克蘭拒絕美方所提，反拉著英、法、德向美方提出基輔的草案。

紐約時報披露，烏方的止戰提案包含不對烏軍規模設限、在烏克蘭境內部署一支由美國支持的「歐洲維和部隊」保障烏方安全、西方凍結的俄國資產將供烏克蘭戰後重建等。

紐時稱烏克蘭提出的這三項條款對俄方而言可能根本沒法接受，不過烏方提案裡沒提到收復全部失土或堅持加入北約，這兩點倒是跟川普的提案有重疊。但這兩點烏克蘭總統澤倫斯基向來堅持沒得談，不清楚烏方沒納入提案的用意。

路透社報導，川普在魏科夫（Steve Witkoff）與蒲亭（Vladimir Putin）結束會談後在社群媒體發文表示，今天的會談進行得很順利，並呼籲烏克蘭和俄羅斯舉行高層會談以達成協議。

川普26日將參加教宗方濟各（Pope Francis）的喪禮，他抵達羅馬後在社群媒體發文說：「大部分的重點議題都已達成共識。停止流血衝突，立刻。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計也將出席喪禮，但他今天說他不確定是否能趕得上。

俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭，雙方自戰爭開打初期以來就沒有舉行過直接會談。

克里姆林宮外交政策幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）也參加今天的會談，並向記者簡報魏科夫和蒲亭會談細節，他稍早稱這場會談具建設性且非常有幫助。

他告訴媒體：「這場會談讓俄羅斯與美國進一步拉近雙方立場，不僅在烏克蘭議題上，還有許多其他國際議題。」

「至於烏克蘭危機本身，這場會談特別聚焦於重啟俄羅斯聯邦與烏克蘭代表之間恢復直接談判的可能性。」

魏科夫尚未對此發表評論。

魏科夫是身價億萬的房地產大亨，在川普推動結束俄烏戰爭的協議之際，成了華府與蒲亭之間的關鍵對話者。

烏克蘭與歐洲官員本週曾舉行會談，反駁美國對如何解決俄烏衝突提出的一些方案。俄烏戰爭是自第二次世界大戰以來歐洲死傷最慘重的衝突。

魏科夫與蒲亭會談的數小時前，莫斯科附近才發生一起汽車炸彈攻擊，造成一名俄羅斯高階軍官身亡，克里姆林宮將此事歸咎於烏克蘭。

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川普昨天批評俄羅斯對烏克蘭首都基輔發動飛彈與無人機攻擊，這場襲擊造成至少12人死亡。川普也在社群媒體上發文向蒲亭喊話：「佛拉基米爾（蒲亭的名字），住手！」

川普已警告俄烏雙方，除非出現真正的進展，否則美國將撒手不管。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140426