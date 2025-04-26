俄軍向蒲亭報告：完全收復庫斯克州
2025/4/26 21:33（4/26 22:33 更新）
（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）今天告訴總統蒲亭（Vladimir Putin），俄軍已經從烏克蘭控制下完全收復邊境庫斯克州（Kursk）。
基輔先前攻占俄羅斯庫斯克州的土地，希望未來作為與莫斯科和平談判的籌碼。俄羅斯自2022年入侵烏克蘭以來，已占領烏克蘭東部和南部部分地區。
格拉西莫夫在和蒲亭的視訊會議上說：「今天，庫斯克州最後一個尚待收復的村莊戈爾納（Gornal）已經從烏克蘭軍隊手中解放出來。」
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蒲亭告訴格拉西莫夫：「基輔政權的冒險徹底失敗了。」他感謝將士的付出，並表示收復庫斯克州將為前線其他地區的進一步推進創造條件。
俄羅斯軍隊現在已經抵達邊界，準備加強對烏克蘭蘇米州（Sumy）的威脅。蘇米州與庫斯克州相對，俄軍近幾週已針對當地展開多次突襲行動。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140426
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