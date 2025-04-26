澤倫斯基在教宗喪禮場邊會晤川普 談及俄烏無條件停火[影]

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（中央社羅馬26日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基表示，他今天在教宗方濟各喪禮的場邊與美國總統川普一對一會晤時，討論到烏克蘭與俄羅斯之間可能的無條件停火。

一名法新社記者表示，川普（Donald Trump）稍早在梵蒂岡的聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）出席教宗方濟各（Pope Francis）的喪禮時，曾與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）短暫會晤，其後川普已經離開羅馬。

澤倫斯基在社群媒體平台X發文寫道，他與川普「一對一討論了很多事。希望我們討論到的一切能有結果，（包括）保護我們人民的生命，全面且無條件的停火，能預防另一場戰爭爆發的可靠與持久和平」。

澤倫斯基還表示，這是一場「非常具有象徵意義的會面，有可能成為歷史性（會面），如果我們達成雙方都要的結果」。

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這是川普與澤倫斯基自2月28日在美國白宮發生嚴重爭執後，兩人首度面對面會晤。川普正在施壓澤倫斯基同意與俄羅斯達成和平協議。

另一方面，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人賓荷（Paula Pinho）表示，執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在教宗喪禮結束後，今天下午將與澤倫斯基會面。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1140426