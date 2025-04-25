川普受訪批評烏克蘭 稱克里米亞將留在俄羅斯
2025/4/25 22:17（4/26 22:33 更新）
（中央社基輔25日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）在「時代雜誌」（TIME）今天刊出的專訪中抨擊烏克蘭，並聲稱「克里米亞將留在俄羅斯」。
根據「時代雜誌」專訪內容，川普怪罪基輔當局發起這場戰爭。他表示：「我認為，當他們（烏克蘭）開始討論加入北大西洋公約組織（NATO）時，戰爭就已經開始了。」
川普指出，他目前追求的和平談判將使俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）獲得烏克蘭20%領土，「克里米亞將留在俄羅斯」。
他也說，「澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，烏克蘭總統）理解這一點。任何人都理解它（克里米亞）已經與他們（俄國）在一起很長一段時間了」。
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克里米亞是烏克蘭南部黑海上一座具戰略意義的半島。俄羅斯於2014年兼併克里米亞，當時是在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）任內，後來俄國於2022年全面入侵烏克蘭。
川普指出：「他們（俄國）的潛艇多年前就在那裡（克里米亞）了，比我們現在談論的任何時期都更早。克里米亞的人民講俄語居多。」（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1140425
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