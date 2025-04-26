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澤倫斯基稱克里米亞屬於烏克蘭 對此立場沒有改變

2025/4/26 03:08（4/28 11:13 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自facebook.com/zelenskyy.official）
烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自facebook.com/zelenskyy.official）
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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，克里米亞（Crimea）屬於烏克蘭，他對此立場沒有改變，此前美國總統川普曾質疑這個2014年被俄羅斯併吞半島的未來地位。

法新社報導，澤倫斯基在基輔告訴記者：「我們的立場沒有改變，只有烏克蘭人民有權決定烏克蘭的領土。烏克蘭憲法明定，所有暫時被佔領的領土…都屬於烏克蘭，屬於烏克蘭人民。」

此外，澤倫斯基表示，由於「重要軍事會議」關係，他可能無法參加羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）26日的葬禮。

澤倫斯基稍早指出，他將參加教宗葬禮，將與川普在梵蒂岡會面。川普現正推促俄烏就終結3年戰爭達成協議。

澤倫斯基在探視基輔遭俄羅斯攻擊地點時說：「如果我不能及時抵達，烏克蘭將派出適當級別的代表。」

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他說：「外交部長和第一夫人將會前往，至於我，我有要務要留在這裡，烏克蘭今天有幾個重要的軍事會議要開。」

澤倫斯基稍早指出，俄羅斯昨天發射飛彈攻擊基輔，這枚飛彈由北韓供應，其中有數十個零件來自美國公司。（譯者：徐睿承）1140426

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