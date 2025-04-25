美將要求俄接受烏克蘭保有軍力 反對去軍事化條件

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）根據知情人士，美國將要求俄羅斯在和平協議中接受烏克蘭發展自身裝備齊全的軍隊和國防工業的權利，反對俄方堅持將烏克蘭大規模去軍事化作為結束戰爭的條件。

彭博（Bloomberg News）報導，匿名人士表示，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）將前往俄羅斯，並與總統蒲亭（Vladimir Putin）討論此事。

這是美國總統川普政府向俄羅斯和烏克蘭爭取一些讓步的訊號，試圖結束已經進入第4年的戰爭。迄今為止，批評者認為美方提案偏向俄羅斯，其中包括川普政府堅持要求烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的願望。

若同意讓烏克蘭保有軍力，將意味蒲亭不得不放棄他主張烏克蘭「去軍事化」的目標，這也是他主要的戰爭目標之一。這一問題的結果，可能取決於俄羅斯是否願意讓烏克蘭自行決定未來軍力的規模。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭的幾週內，蒲亭政府提出草案協議，提議對烏克蘭未來軍力規模施加嚴格限制，批評者認為這將使烏克蘭面對未來威脅時無能為力。根據這些提案，烏克蘭軍隊規模將縮減超過一半，戰車、炮兵及火箭發射器數量也將大幅減少。

川普政府還希望俄羅斯歸還2022年全面入侵時占領的烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。消息人士表示，這座設施將由美方管理，為雙方提供能源，該計畫的細節尚未完成，可能會有所變動。

一名政府官員表示，魏科夫與蒲亭的接觸是川普為了促成和平、擺脫以往的失敗策略，並結束這場致命衝突的努力之一。美國國家安全會議（National Security Council）和國務院的發言人未對置評請求作出回應。

川普今天表示，他正對戰爭雙方施加很大壓力。他說，他認為蒲亭「想達成協議，我們很快就會知道。」當被問及俄羅斯提出哪些讓步時，川普表示：「停止戰爭，停止占領整個國家，這是相當大的讓步。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）採訪時表示，已經出現「幾個跡象顯示我們正朝（達成協議）正確方向邁進」，但他也承認，俄羅斯仍有一些問題需要協商。

拉夫羅夫說：「總統的聲明提到了協議，我們準備達成協議，但仍然有一些具體問題－協議中某些要素需要進行微調。」

除了讓烏克蘭保有軍隊外，美國還希望確保烏克蘭能夠通行第聶伯河（Dnieper River），並要求俄羅斯歸還在哈爾科夫地區（Kharkiv）占領的土地。儘管未能完全占領這些地區，蒲亭仍要求承認盧甘斯克（Luhansk）、札波羅熱、頓內茨克（Donetsk）和赫松（Kherson）的全部領土。

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儘管談判仍在進行，俄羅斯繼續對烏克蘭城市進行轟炸，並堅稱準備迎接和平。昨晚，俄羅斯以基輔為目標，對烏克蘭發動今年最大規模的空襲，造成至少12人死亡。

這迫使烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天提前結束對南非的訪問。離開前，澤倫斯基向記者表示：「在沒有無條件停火的情況下，我們無法談論紅線。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140425