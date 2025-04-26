川普：俄羅斯和烏克蘭「非常接近」達成停火協議

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（中央社羅馬25日綜合外電報導）美國總統川普今天指出，俄羅斯和烏克蘭「非常接近」達成停火協議，並敦促雙方會面以完成這項協議。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出：「與俄羅斯和烏克蘭會談的美好一天。他們非常接近達成協議，兩國非常高的階層現在應該會面，以完成這項協議。」

川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天稍早搭乘空軍一號（Air Force One）已抵達羅馬，將出席教宗方濟各（Pope Francis）26日的葬禮。（譯者：徐睿承）1140426