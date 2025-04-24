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澤倫斯基發布2018年克里米亞宣言 反擊美方批評

2025/4/24 10:21（4/24 10:37 更新）
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俄羅斯與烏克蘭在戰爭期間各自攻占的區域圖。（中央社製圖）
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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天對美國最新批評做出回應，發布美國總統川普政府2018年反對俄羅斯併吞克里米亞半島的聲明。

媒體報導指出，美國可能會承認俄羅斯對克里米亞的侵占行為。俄羅斯2014年自烏克蘭奪取克里米亞並宣稱為其領土，之後在2022年全面入侵烏克蘭。

美國副總統范斯（JD Vance）提出和平協議藍圖，主張俄羅斯可以保有已占領的烏克蘭領土，包括克里米亞。

川普表示，澤倫斯基拒絕正式承認克里米亞歸俄羅斯所有的立場，損害和平談判。

法新社報導，澤倫斯基在社群媒體上回應，貼出川普第一任時的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2018年發表的「克里米亞宣言」（Crimea Declaration）。

宣言指出，美國「反對俄羅斯意圖併吞克里米亞，並承諾維持這項政策，直到烏克蘭的領土完整得以恢復」。

澤倫斯基隨貼文留言寫道：「烏克蘭會一如既往遵守憲法行事，我們堅信我們的夥伴，特別是美國，將會遵循其堅定的決策。」

澤倫斯基表示，今天在倫敦舉行的會談「場面激烈」，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在最後一刻退出，隨後英國與歐洲各國外長也跟進。

澤倫斯基表示，美國「分享其願景」，而烏克蘭和歐洲盟友則「提出他們的意見」。他還說：「我們希望正是這種共同合作，能夠帶來持久的和平。」

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川普稍早在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出，克里米亞「已丟失多年」，「甚至不是討論的焦點」。

路透社報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）隨後指出，川普對烏克蘭總統的耐心「已經所剩無幾」，並表示澤倫斯基「似乎正往錯誤的方向走去」。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140424

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