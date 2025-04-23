烏克蘭：俄襲民用設施 擊中員工巴士至少9死30傷

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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭官員今天指出，俄羅斯鎖定烏國東部、南部和中部民用基礎設施展開一波攻擊，其中東南部馬爾加涅茨巿（Marhanets）今晨一部載送企業員工上班的巴士遭到無人機擊中，造成至少9人喪生30人受傷。

法新社報導，烏克蘭東部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Sergiy Lysak）在加密通訊軟體Telegram上指出：「敵人這項攻擊造成9人死亡，受傷人數持續在增加。」他表示，目前已有30人受傷。

烏克蘭當局並且表示，稍早數個州在俄軍夜間攻擊後傳出失火，包括基輔州（Kyiv）、哈爾科夫州（Kharkiv）、波塔瓦州（ Poltava）、敖德薩州（Odesa）都通報遇襲。

路透社報導，這波夜間攻勢讓首都基輔和烏克蘭東半部民眾長達數小時難以成眠，其整體規模有多大暫不得而知。

這一波襲擊發生於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）雙雙表達願就禁止襲擊民用基礎設施展開磋商以達成協議之後。

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俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面侵略，如果雙邊談判現在得以展開，那將是兩國自交戰以來首度直接磋商。

繼上週在法國巴黎之後，歐洲和美國官員今天將在英國倫敦與烏克蘭官員針對和平談判展開進一步會商。根據美國媒體Axios報導，在這項會議中，華府期待烏克蘭針對一項有賴於基輔接受目前遭占領土由莫斯科控制的和平架構作出回應。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140423