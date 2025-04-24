烏軍消息：俄軍以北韓飛彈攻擊基輔

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（中央社基輔24日綜外電報導）烏克蘭軍方消息人士今天告訴路透社，俄羅斯用於夜襲首都基輔、至少造成8人喪生的武器為北韓的KN-23彈道飛彈。

該名消息人士指出，基輔市中心以西的斯維亞托申斯基區（Sviatoshynskyi）一棟住宅大樓遭到這波飛彈襲擊。在現場的官員表示，截至今天上午仍有約10人失蹤，有些人可能被埋在瓦礫堆下。

俄羅斯迄未針對這波攻勢直接發表評論，克里姆林宮聲稱對烏克蘭「軍方和軍事相關」目標進行打擊。針對違反聯合國禁運的武器轉移一事，俄羅斯和北韓都予以否認。

莫斯科於2022年2月全面入侵烏克蘭而遭到國際孤立後，俄羅斯與北韓的軍事合作關係就迅速升溫。

烏克蘭表示，北韓不僅向俄羅斯提供數量龐大的砲彈和火箭系統，還提供數千士兵和彈道飛彈。俄軍自2023年底開始使用北韓飛彈攻擊烏克蘭。

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烏克蘭情報機構指出，在今年初以前，平壤就已對莫斯科提供148枚KN-23和KN-24彈道飛彈。

烏方消息人士指出，KN-23（KN-23A）飛彈可搭載重達1公噸的彈頭，其威力比俄羅斯同級飛彈更為強大。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1140424